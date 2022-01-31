1月整體買賣登記料5900宗 17個月新低

二手私宅暫錄2900成交 23月低

黃續稱，數字回軟反映樓市氣氛淡靜，買家對入市轉趨觀望態度。一手私宅方面，1月暫錄1026宗，總值128.44億元，預計全月約1100宗及140億元，將較2021年12月的1,493宗及167.6億元，分別下跌26.3%及16.4%。登記宗數及金額將為2021年8月的696宗及120.0億元後5個月低。

二手私宅方面，1月暫錄2488宗，總值232.07億元，預計全月約2900宗及270億元，將較2021年12月3315宗及302.5億元，分別下跌12.5%及10.8%。登記宗數則料為2020年2月的2376宗後23個月新低，金額將為2020年8月的264.8億元後17個月新低。數字反映二手交投轉淡，宗數將跌穿持續4個月3000宗以上水平。