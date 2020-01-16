新盤本月不足700宗 一年來最淡靜

事實上，在疫情下，多個原部署於本月推售之新盤，最終都延期推售，故本月一手市場只有兩個全新樓盤推出，分別為恒地（0012）長沙灣映築，以及益兆集團、俊和合作發展的「旺角龍牀盤」雋薈，連同其他貨尾在內，本月一手市場僅錄約683宗成交，比上月約860宗減少兩成，為2020年12月錄得約580宗一手成交後的單月新低，若對比去年最旺的5月份單月2147宗成交，更大跌68%。

過去兩日一手僅沽23伙 大跌近九成

牛年最後一個周末，市場僅錄約23宗一手成交，按周大跌約88%，並為近3個周末最少，而過去兩日最「旺」的新盤，除新地（0016）屯門御海灣II售出6伙外，合景泰富（1813）及龍湖集團（0960）啟德尚‧珒溋昨推售8個撻訂單位，據悉單日售出6伙，惟其中一個加價幅度達15%之單位，卻暫未獲承接。

另市場不乏高價成交，信置（0083）、會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，最新獲一買家以逾1.03億元連購2伙4房雙套大單位，其中1座26樓A室，實用面積1536方呎，成交價5539.2萬元，實呎36,063元，成交價為整個維港滙系列分層單位新高，而呎價則為今期分層單位新高。另一單位則為1座26樓B室，實用面積1432方呎，成交價4854.5萬元，實呎33,900元。維港滙系列至今累售690伙，套現逾97億元。信置集團聯席董事田兆源表示，項目近日接獲不少客人查詢3房及4房大宅，預期虎年成交將增加。

豪客近逾億掃兩維港滙II大單位

此外，新盤市場再錄撻訂個案，其中宏安地產（1243）青衣薈藍最新錄得一宗撻訂。據成交紀錄冊資料顯示，該單位為18樓A10室，實用面積203方呎，屬開放式間隔，單位原於本月22日以518.8萬元售出，實呎25,557元，但最新買家已取消交易，若以樓價5%計，料損失約25.94萬元訂金。

本月一手市場共錄約57宗新盤取消交易個案，按月大增逾六成，其中以需拆卸重建的新世界（0017）大圍柏傲莊III佔最多。