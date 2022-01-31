元朗本月逾百成交 尚悅一手業主帳賺五成

首都3房985萬沽 14年帳升八成

此外，本月已錄破200宗二手成交的將軍澳，其中日出康城首都亦錄一手業主沽貨勁賺個案。中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，首都1座低層LC室，實用面積729方呎，3房1套間隔，另設儲物房，以985萬元成交，實呎13,512元。原業主2008年3月以535萬元買入，持貨近14年，帳面獲利450萬元或84%。

嘉亨灣一手業主17年帳賺1倍

西灣河嘉亨灣更錄一手業主於新春前沽貨勁賺1倍個案。美聯分行助理區域經理鄭琨表示，嘉亨灣2座高層B室，實用面積673方呎，3房1套間隔，望海景，獲同區用家以約1640萬元承接，實呎24,368元，買家購入作換樓之用。原業主2005年3月以約811.5萬元一手購入，帳面獲利約828.5萬元或約1倍。

港灣豪庭2房728萬沽 低市價3%

另外，香港置業分行首席聯席董事林佩玲表示，臨近農曆新年，有買家趕於新春前入市，大角嘴港灣豪庭2座中層B室，實用面積383方呎，2房間隔，以760萬元放盤約3個月後獲家庭客接洽，議價後減價32萬元，以約728萬元成交，實呎19,008元，低市價約3%。買家為區內家庭客。原業主2010年10月以308萬元購入上述單位，帳面獲利約420萬元或近1.4倍。

樓齡逾40年的跑馬地雅詩大廈錄罕見二手成交，利嘉閣分行助理分區經理馮銳興表示，該廈中層B室連車位，實用面積約1051方呎，3房1套連工人房間隔，望馬場景，以2860萬元沽出，實呎27,212元，原業主1992年7月以約468萬元購入上述單位連車位，持貨約29年，帳面獲利約2392萬元或約5.1倍。