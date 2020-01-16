十大屋苑本月180成交 按年瀉逾半 疫情升溫股市波動影響 代理料新春後交投或回升

明報記者 林尚民

據本報綜合代理數字，十大屋苑本月暫錄得約180宗二手成交，與去年12月的172宗相比，輕微增加約4.7%，但仍較11月的196宗少8%，並連續5個月錄得不足200宗的水平。本月與去年1月同期約381宗相比，則大跌超過五成；若與去年3月疫情開始緩和，該月十大屋苑破400宗成交比較，更大跌近六成之多。

連續5個月不足200宗交投

本月十大屋苑中，以新界區屋苑交投較為理想。當中映灣園錄17宗成交，比12月7宗大升1.4倍，平均成交實呎12,522元，按月輕微上升1.47%，另將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊、沙田第一城，本月分別錄15宗、40宗及30宗成交，按月上升20%至50%不等；相反，除鰂魚涌太古城暫錄19宗按月不變外，其餘市區屋苑成交量均較上月有約12.5%至42.3%的跌幅。

新界屋苑搶閘 映灣園按月升逾倍

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，疫情下部分業主願意減價，特別是新界區屋苑，加上市場預期農曆新年後樓市轉趨暢旺，故吸引買家趁業主減價而提早於新春前入市。被問及連續數月十大屋苑成交量均未能突破200宗大關，與去年首季錄逾千宗成交的市况相距甚遠，他認為，近日股市波動，對樓市始終有影響，樓價短時間內仍會橫行，但估計若農曆年後疫情逐漸穩定，樓市將轉趨活躍。

牛年最後周末錄12成交 5周新高

事實上，雖然本月初Omicron在港爆發時拖累樓市表現，但牛年最後一個周末，十大屋苑交投量卻見回升。中原地產統計顯示，十大屋苑剛過去周末錄12宗成交，較前周末回升33.3%，創5周新高，亦是本年暫時最高成交量周末，當中以新界區屋苑成交較為暢旺，沙田第一城及嘉湖山莊合共錄得6宗交投。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，年近歲晚，加上疫情愈演愈烈，二手交投卻錄得不俗交投量，反映內地早前降準放水對樓市有正面影響。美聯物業住宅部行政總裁布少明亦認為，疫情下不少業主議價空間擴闊，吸引準買家把握機會在二手市場尋寶，若新春後本港疫情緩和，相信屆時發展商將加快推售旗下已部署的新盤，刺激購買力釋放，樓市有望出現小陽春。