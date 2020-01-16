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劉思明：電動車綠電跌勢未止 相關ETF可吼

【明報專訊】恒指上周急回，幾乎將之前兩周的升幅蒸發。增長股明顯重創，除了去年捱沽的醫藥、科網「跌凸」，去年下半年火熱的電動車、綠電亦跌勢未止，不要貿然撈底。

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