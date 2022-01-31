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經濟
2022年1月31日星期一
劉思明 技術取勝
投資策略
疫情挫澳旅業 威尼斯人房價6年低 業界：農曆新年生意難樂觀 冀稍後可「執尾彩」
涉不法開賭洗黑錢 德晉主席陳榮煉被捕
業界：賭廳前景難料 或轉戰東南亞
內地去年貸款增11.6% 房地產開發貸款增長新低
1月份PMI略勝預期 按月跌0.2百分點
恒大認和生圍地遭接管 正與貸款人商討和解
張兆聰：賭政策回暖 小注萬科
技術取勝：中電77至80元區間上落
劉思明：電動車綠電跌勢未止 相關ETF可吼
周顯：翻牆補習社 難在如何收錢
湯文亮：抗疫終極之戰
十大屋苑本月180成交 按年瀉逾半 疫情升溫股市波動影響 代理料新春後交投或回升
元朗本月逾百成交 尚悅一手業主帳賺五成
新盤本月不足700宗 一年來最淡靜
尚．珒溋2房租1.65萬 回報不足2厘
1月整體買賣登記料5900宗 17個月新低
技術取勝：中電77至80元區間上落
【明報專訊】華虹半導體37元沽壓大（圖）
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疫情挫澳旅業 威尼斯人房價6年低 業界：農曆新年生意難樂觀 冀稍後可「執尾彩」
涉不法開賭洗黑錢 德晉主席陳榮煉被捕
業界：賭廳前景難料 或轉戰東南亞
內地去年貸款增11.6% 房地產開發貸款增長新低
1月份PMI略勝預期 按月跌0.2百分點
恒大認和生圍地遭接管 正與貸款人商討和解
張兆聰：賭政策回暖 小注萬科
技術取勝：中電77至80元區間上落
劉思明：電動車綠電跌勢未止 相關ETF可吼
周顯：翻牆補習社 難在如何收錢
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十大屋苑本月180成交 按年瀉逾半 疫情升溫股市波動影響 代理料新春後交投或回升
元朗本月逾百成交 尚悅一手業主帳賺五成
新盤本月不足700宗 一年來最淡靜
尚．珒溋2房租1.65萬 回報不足2厘
1月整體買賣登記料5900宗 17個月新低
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