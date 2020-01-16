1月份PMI略勝預期 按月跌0.2百分點

值得留意的是，當中大企業雖然見增長，但中型及小型企業的PMI均較前一個月下滑。

據統計局數據，大型企業及中型企業上月PMI均高於50的臨界點，其中大型企業按月上升0.3個百分點至51.6，中型企業PMI為50.5，按月下降0.8個百分點，至於小型企業PMI為46，低於臨界點，比上月下降0.5個百分點。

至於構成製造業PMI的5個分類指數方面，除生產指數仍高於50的臨界點外，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。當中生產指數為50.9，比上月下降0.5個百分點，反映製造業生產延續擴張態勢。

新訂單指數按月降0.4百分點

至於新訂單指數為49.3，比上月下降0.4個百分點，意味製造業市場需求有所收縮；原材料庫存指數為按月跌0.1個百分點至49.1，表明製造業主要原材料庫存量有所減少；從業人員指數為48.9，按月下降0.2個百分點，表明製造業企業招聘景氣度有所回落；供應商配送時間指數為47.6，比上月下降0.7個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間進一步延長。