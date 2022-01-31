內地去年貸款增11.6% 房地產開發貸款增長新低

據人行公布，去年度內地房地產貸款餘額約52.17萬億元，按年增長7.9%，按年減少3.7個百分點；全年增加3.81萬億元，佔同期各項貸款增量的19.1%，佔比較去年跌7.2 個百分點。其中房地產開發貸款餘額為12.01萬億元，按年增長0.9%，增長幅度按年大跌5.2個百分點；個人住房貸款餘額則約38.32萬億元，按年增長11.3%，按年跌3.3個百分點。

受去年陸續有房地產開發商陷入財困，銀行對向內房放貸態度明顯轉趨保守，翻查截至去年第一季、第二季及第三季數據，房地產開發貸款增長分別為4.4%、2.8%及0.02%，反映去年下半年貸款增長進一步受壓；另據彭博數據，人行自2009年開始對外公布貸款數據，去年則是繼2020年後，房地產開發貸款增長連續兩年創新低，成為歷來增長最慢的一年。

住戶貸款增長放緩 按年增12.5%

其他行業方面，住戶貸款增長輕微回落，本外幣住戶貸款餘額約71.11萬億元，按年增長12.5%，增幅按年跌1.7個百分點；全年增加7.92萬億元，按年增加592億元。報告又指出，涉農貸款保持平穩增長，企事業單位貸款平穩增長，工業中長期貸款增速明顯提升，服務業中長期貸款保持較快增長，普惠金融領域貸款保持較快增速，綠色貸款持續高速增長。

此外，廣東上周五召開全省住房和城鄉建設工作會議。會議強調堅決處置個別「頭部房地產企業」房地產項目逾期交付風險。在新的一年，全省住房和城鄉建設系統要促進房地產市場平穩健康發展，堅持「房住不炒」定位，保持調控政策連續性穩定性。