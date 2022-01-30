「別人賺錢養自己」 迪士尼後人感自卑

前CEO任職15年 身家達54億

阿比蓋爾在2019年曾透露，身家約1.2億美元（約9億港元）。據《福布斯》估計，經常被阿比蓋爾窮追猛打的迪士尼前行政總裁艾格（Bob Iger），其資產淨值實際上高於阿比蓋爾。《福布斯》估計，在2005至2020年間擔任迪士尼CEO的艾格，淨資產達6.9億美元（約54億港元）。

在艾格被任命為CEO的一年，迪士尼的淨收入（net income）為25億美元。直至2019年底，迪士尼淨收入增長3倍以上，達到104億美元。迪士尼的股價在艾格任內也急速攀升，由2005年的每股25美元，漲至2020年2月底其卸任CEO前的128美元，升幅超過4倍。亮麗的業績，令艾格的年薪曾高達6600萬美元。

當前美國的薪酬趨勢顯示，企業管理層與基層的薪酬差距持續擴大。根據薪酬顧問公司Equilar的數據，標普500指數企業的行政總裁薪酬中位數在2020年達到1270萬美元（約9906萬港元），較2019年增長5%。標普500指數企業的員工薪酬中位數則為72,670美元（約56.7萬港元），較2019年增長2%。換言之，標普500指數CEO的年薪中位數，是普通員工的170倍以上。

標指CEO年薪中位 員工170倍

對於這種收入不平等狀况，阿比蓋爾近年加大力度為工人爭取權益，甚至呼籲遊客抵制迪士尼。她說：「不要把錢花給那些剝削員工的公司，如果你覺得（去迪士尼樂園）旅行不能反映你的價值觀，你真的不需要去。」

阿比蓋爾也批評迪士尼近年像「剝削員工」一樣「剝削顧客」，把「價格提升到荒謬的水平，對漢堡等收取令人難以置信的價格」。她說，這也是亞馬遜（美：AMZN）、沃爾瑪（美：WMT）和麥當勞（美：MCD）的問題，但消費者擁有比CEO更大的權力，就是「不把錢花給犯錯的公司」。

[企業地球村]