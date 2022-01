「迪士尼」打「迪士尼」 拍片轟剝削

資料來源:CNN、紐約時報

阿比蓋爾透露,她製作《美國夢和其他童話故事》是受到加州迪士尼一名表演員工的投訴所啟發。該名員工向她談論到迪士尼主題樂園的工資不夠買食物。阿比蓋爾說:「當時我們知道有一部非常重要的影片要開拍,我認為人們不會想到『世界上最開心之地』(the happiest place on earth)的員工捱餓。」

後人籲抵制 冀紀錄片Netflix上架

《美國夢和其他童話故事》將迪士尼定位為「美國日益擴大的不平等現象原爆點」(ground zero of the widening inequality in America),在新冠疫情爆發前拍攝,片中講述4名當時領取15美元時薪的迪士尼樂園員工,面對南加州住屋成本飈升的壓力。參與拍攝的一名迪士尼員工表示,知道有其他同事為了買藥就沒有錢吃飯。

阿比蓋爾稱,製作此紀錄片時,是懷着對祖父在六、七十年代的回憶,例如他是怎樣的CEO、他如何與人相處、如何將員工視為合作伙伴,而不是機器的齒輪。阿比蓋爾的祖父羅伊•迪士尼在1929至71年擔任迪士尼行政總裁,如今迪士尼家族並非公司的大股東,且不再擔任管理職務(見另稿)。

最後一名積極參與迪士尼決策的迪士尼家族成員,是阿比蓋爾的父親羅伊•愛德華•迪士尼(Roy Edward Disney ),而他有份促成艾格(Bob Iger)在2005年由迪士尼營運總監晉升為行政總裁。

前CEO酬金達員工工資1424倍

不過艾格的高薪,引起阿比蓋爾的不滿。當迪士尼於2018年向艾格提供價值6600萬美元的薪酬計劃,相當於迪士尼員工工資中位數的1424倍,阿比蓋爾批評迪士尼董事會「瘋了」(insane)。在《美國夢和其他童話故事》中,阿比蓋爾與其姊妹蘇珊(Susan Disney Lord)表示,如果祖父知道為他工作的人買不起食物,他不會接受向個別人發放巨額薪酬。

這部紀錄片指出,當她的祖父羅伊•迪士尼在1967年擔任CEO時,他的薪酬是基層員工的75倍左右,當時迪士尼樂園的員工收入足以養家、置業買車。如今迪士尼主題樂園的員工要和父母同住,從食物銀行領取食品。

阿比蓋爾亦不滿迪士尼在新冠疫情期間,把大量基層員工停薪留職,而管理層卻獲取巨額報酬,她期望此紀錄片可帶來公平的薪酬改革。她又支持民主黨進步派參議員沃倫(Elizabeth Warren)推動規管迪士尼。

迪士尼公司斥內容「誇張失實」

迪士尼曾多次反駁阿比蓋爾的說法,指其指控「誇張失實」(gross and unfair exaggeration of the facts)。迪士尼上周發聲明稱,公司提供了很多福利助員工發展事業。除了提供具競爭力的薪酬,迪士尼也提供可負擔的醫療保險、免費高等教育,並為合資格的員工提供託兒服務資助。

佛羅里達奧蘭多的迪士尼世界(Disney World)於2018年將多數演員的時薪提高至15美元,最近加州迪士尼樂園的演員時薪漲至17美元,並將在2023年提高至18美元。阿比蓋爾對迪士尼樂園加薪感到鼓舞,但表示加幅仍然不夠,認為時薪24美元才是「生活工資」(living wage,維持日常生活所需的收入)。

阿比蓋爾稱,希望改革整套制度,特別是企業管理層及華爾街,讓工人的尊嚴獲得確認。不過阿比蓋爾經營的公司Level Forward,也被前僱員投訴受到歧視和不公平對待。

[企業地球村]