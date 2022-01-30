淺水灣雅景閣3房套 5680萬雙破頂成交

據悉，上述單位原業主為「紙品大王」馮新聰或有關人士，他們早在1993年8月斥資684.1萬元購入單位，持貨28年，現易手帳面大賺4995.9萬元，物業期內升值逾7.3倍。

寶翠園3房連套房減價3.8%沽

另外，堅尼地城指標豪宅屋苑寶翠園近日亦錄得成交。利嘉閣地產高級經理雷敏儀表示，該單位為5座高層D室，實用面積1112方呎，屬3房連套房及工人套間隔，原業主早前以3380萬元放售，議價後減價130萬元或3.8%，最終以3250萬元易手，折合實呎29,227元。

據悉該單位原業主2009年2月以1035萬元購入，持貨約13年，現轉手帳面獲利2215萬元，物業期內升值約2.1倍。

屯門御海灣II昨售出5伙

新盤市場方面，農曆新年前夕，只有新地（0016）屯門御海灣II有新一輪銷售，昨日以折實平均實呎約2.04萬元，推售10伙分佈於第1座、實用面積255至501方呎的單位，包括開放式至3房戶型，折實入場費約497.25萬元起。市場消息透露，項目昨日售出5伙，佔昨日一手市場成交約10宗的一半。

除此之外，會德豐將軍澳南MONTEREY昨日招標售出兩伙特色單位，單日吸金6331.65萬元。售出的單位包括一間複式平台花園特色戶，以及一間頂層連天台特色戶。複式平台花園戶為7A座2及3樓B室，實用面積1609方呎，為4房連套房及多功能房戶型，並附連861方呎平台，成交價4746.55萬元，實呎2.95萬元。

據悉MONTEREY累計售出918伙，佔全盤926伙的逾99%，套現逾114億元，目前尚餘8伙待售，以特色單位為主。

柏傲莊III再錄4宗取消交易

另外，由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊III，因建築不達標而決定拆卸重建，項目最新再錄得4宗取消交易個案，令該盤至今累積錄得153宗同類個案，佔售出845伙的18%。據成交紀錄冊資料顯示，柏傲莊III最新的取消交易的4宗個案，買家全在去年6月購入，成交價介乎871.9萬至1850.1萬元，資料顯示，該盤本月錄得22宗取消交易個案。

[香港地產]