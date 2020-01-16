現實中的Johnny仔 鴨子NFT 6小時賺93萬

原失業欠債 銀行結餘不足1美金

同性情侶、失業的軟件程式員Thorne Melcher（圖左）和圖像設計師Mandy Musselwhite（圖右）在1月19日出售了1萬隻卡通鴨「Dastardly Ducks」NFT，每隻「鴨蛋」售價為15美元，12隻套裝為120美元。NFT擁有者可在其內容使用自己擁有的Dastardly Duck，不過她們仍擁有品牌名稱和風格，另外也可在二次銷售中獲得特許權使用費。她們期望繼續在NFT開展新的Dastardly Duck項目。

據CNBC報道，她們是首次推出NFT產品，在月初才開始創作Dastardly Ducks。Melcher在去年2月失業，但她們的積蓄大部分已在2019年用於購買房產和農舍。出售NFT前，她們在拖欠了3.56萬美元按揭供款，但銀行帳戶只有不到1美元，若不能清繳欠款則要交出房產。作為程式員，Melcher在指導下在以太坊（Ethereum）區塊鏈編寫智能合約的編碼語言Solidity，以製作NFT。

鴨子鏈外隨機生成 減能源消耗

過去有批評指製作區塊鏈消耗不少能源，她們表示Dastardly Ducks的NFT除了有100隻是預先製造，其餘皆為在鏈外隨機生成。她們指其智能合約適合批量製作，一次過買入12個套裝的「鴨蛋」可提高NFT製造效率，而買家則可支付較低成本。