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經濟
2022年1月29日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
上季GDP遜預期 今季或近零增長 消費券撐起私人開支 政府：第五波疫情添壓力
IMF籲中國規管市場「注重溝通增透明度」
證監轟花旗「鼓吹逐利漠視誠實」
證監更新規定：銷售虛擬產品須評估客戶知識
科指再破底 全周累跌近一成
灝天辭任壹傳媒核數師
蘋果季度收入新高 股價早段升5% 公司料晶片供應改善 今季保持穩健增長
東亞回購Elliott持股 恩怨畫句號
國航料去年虧損擴 利福轉蝕
數據企業審查新規 中證監：港上市適用
FCC指威脅國安 將聯通逐出美市場
美PCE核心通脹39年高 個人收入升幅遜預期 道指早段挫300點
法去年GDP大增7% 德僅2.8%
曾索78億報酬 軟銀營運總監離職
ZA Bank員工獲千元「收爐利市」
小米「破發」 股民促雷軍還錢
潛在私樓供應9.8萬伙 4年半新高 興建中未售樓花6.9萬伙破頂 業界恐疫情礙施工
雅居樂柏架山項目 申寬高限建600伙
CCL牛年升5.3% 近4年最勁
將軍澳本月二手成交料破200宗 升逾三成
大年初一3新盤推10伙招標
尖沙嘴太極大樓流拍 歷來第3宗
陸振球：港人買樓如買增長股
周末睇樓好去處
大學閣坐落傳統豪宅區 賞西半山維港景
去年底至今售6伙 吸6.7億
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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上季GDP遜預期 今季或近零增長 消費券撐起私人開支 政府：第五波疫情添壓力
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