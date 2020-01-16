CCL牛年升5.3% 近4年最勁

翻查近年數據，受新冠疫情影響，鼠年最後一周的CCL報176.53點，較豬年最後一周微跌0.32％；至於主要受到社運影響的豬年，最後一周CCL則報177.09點，相較狗年最後一周數據上升4.2％。即將完結的牛年疫情穩定，加上市民已習慣與病毒共存，造就整體樓價回穩並創出近4年來最大升幅。

黃良昇：冀春節後樓價重拾升軌

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇展望，新春後季節性旺市順利來臨，期望樓價調整後可以重拾升軌，於秋季收復失地。

值得留意，最新公布的CCL具體反映2022年1月3日至1月9日市况，故仍未完全反映本港爆發新一波疫情，以及美國聯儲局暗示3月加息等影響。黃又指，上述因素對樓市的影響將於2月下旬公布的CCL才開始反映，估計樓價將進一步回軟至最低182點水平。四區樓價繼續反覆，新界兩區樓價齊跌，惟港九市區齊升，新界東CCL Mass最新報198.15點，按周跌0.81%、連跌5周共2.29%，是2018年12月以來首見；新界西CCL Mass報173.91點，按周跌0.69%；港島CCL Mass報188.05點，按周升1.13%；九龍CCL Mass報183.43點，則按周升1.04%。

新春長假前睇樓量跌3.2%

受疫情及節日影響，牛年最後一個周末的預約睇樓量持續下跌。據美聯物業分行統計，周末15個指標屋苑預約睇樓量錄約336組，較上周末跌約3.2%，並連續第3個周末錄得跌幅。當中以九龍區預約跌幅最嚴重，九龍區7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約94組，較上周末減7.8%。