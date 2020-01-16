法去年GDP大增7% 德僅2.8%

LVMH去年收入超疫前

數據顯示，法國GDP在2021年第三季已恢復至疫情爆發前水平，第四季GDP較疫情爆發前的2019年同期高出0.9%。去年第四季的國內需求，為法國GDP增長貢獻0.5個百分點。此外，法國奢侈品集團LVMH（法：MC）去年收入，與疫情爆發前的2019年相比增長20%。該集團有信心保持當前的增長勢頭，全年每股派息可望達到10歐元。LVMH午夜前股價升2%。

星樓價全年漲逾一成

此外，新加坡市區重建局的數據顯示，新加坡私人住宅價格第四季按季升5%，2021年全年私人住宅樓價上漲10.6%，是2010年以來最大的年度升幅。隨着新加坡在12月中推出樓市降溫措施，包括對外國人及購買第二套或以上住宅的置業人士提高印花稅，對樓價可望有些遏抑作用。不過在新盤供應量減少的情况下，新加坡樓價或在今年初持平。研究機構OrangeTree預計，新加坡新盤的整體供應量將較2019至20年的數字下降17%至20%，部分買家或轉向二手市場，推動2022年樓價升3%。

（綜合報道）

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