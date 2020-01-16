美PCE核心通脹39年高 個人收入升幅遜預期 道指早段挫300點

通脹屢創新高之際，美國12月個人收入按月僅增0.3%，升幅低於預期。為美國經濟活動提供主要動力的個人支出，更在12月按月跌0.6%，是去年2月以來首次減少。數據反映供應鏈混亂和疫情持續，影響了消費支出，使去年底的經濟動力放慢。美國密歇根大學1月消費者信心指數終值出乎意料降至67.2，創2011年11月以來的終值新低。數據比預期弱，加上聯儲局加息在即，美股三大指數早段下滑，道指跌逾300點。不過蘋果（美：AAPL）季績強勁（相關新聞刊B3），股價早段升逾4%。由於原油供應緊張，國際油價午夜前升2%，料將連續第6周上漲。布蘭特期油午夜前高見每桶91.57美元，是2014年10月以來高位。紐約期油高見每桶88.79美元，同樣創逾7年高位。

原油供應緊張 油價升2%

聯儲局密切關注的另一勞工部數據顯示，過去12個月，勞動力總薪酬成本增加4%，增幅是2002年初以來最大。衡量工資和福利僱傭成本指數，繼第三季錄得1.3%破紀錄季度增幅後，在第四季按季續升1%。這已是美國企業的僱傭成本連續第二個季度強勁增長，突顯企業為爭聘有限的人手，在去年下半年加快上調工資。

高盛（美：GS）二號人物、高盛總裁兼營運總監沃爾德倫（John Waldron），早前被問及是否認為聯儲局有決心在市况動盪時持續加息及縮表，他罕有地批評聯儲局的獨立性，質疑其是否有能力擔當「獨立的貨幣政策引擎」，實施它認為正確的事，而非推出一些權宜之計。

高盛質疑儲局抗通脹決心

他說，加息很關鍵，但真正重要的是其縮表的能力和意願，「我不完全相信聯儲局有意願這樣做，而債券交易員也不大相信」。他認為應對通脹需要有聯儲局前主席沃爾克（Paul Volcker）的決心，後者在70年代末至80年代初帶領聯儲局應對超級通脹，任內加息至20厘，雖然當時的激進措施備受抨擊，但最終穩住經濟。

此外，特斯拉（美：TSLA）公布今年不會推出新車型後，拖累股價周四急挫近12%，市值一天內蒸發1000億美元。特斯拉股價昨早段微跌。「科技股女股神」Cathie Wood的投資旗艦方舟投資周四出手撈底。按周四收市價計算，購入了價值2776萬美元的特斯拉股票。

特斯拉前日大跌 女股神「撈底」

美國散戶交易平台Robinhood（美：HOOD）第四季稅前虧損擴大至4.2億美元，稅前虧損幅度遠高於2020年第四季的1900萬美元，全年稅前虧損36.8億美元，加上第一季度收入預測低於市場預期，昨早段股價曾創9.94美元的新低。

（綜合報道）

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