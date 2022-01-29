數據企業審查新規 中證監：港上市適用

申兵稱，當局留意到自去年下半年起，中概股到境外上市的情况有所放緩。他希望這些公司能夠充分利用這些新規則，並在任何海外市場恢復上市。

清晰醫療匯通達 下周一招股

本港新股市場轉淡之際，有兩家企業雙雙趕在農曆新年前「入閘」。主打微笑矯視的本地眼科診所清晰醫療（1406）及內地農村電商匯通達（9878）同於下周一（31日）起招股，分別由藥明康德（2359）和阿里巴巴（9988）有份投資，擬全球發售1.36億股和5160.62萬股H股，集資最多4.08億元和24.8億元，一手入場費分別為3787.79元和4848.37元。清晰醫療和匯通達同於2月10日中午截止招股，2月18日掛牌上市。

此外，A股中國鋰業巨頭天齊鋰業（深：002466）已向港交所（0388）提交上市申請，摩根士丹利、中金及招銀國際為聯席保薦人。天齊鋰業稍早預計去年扭虧為盈，料淨利潤介乎18億元至24億元（人民幣．下同），去年同期虧損18.34億元。據初步招股文件顯示，按2020年鋰產生收入計，天齊鋰業全球排名第三，主要為鋰精礦產品，以及鋰化合物及衍生物產品等兩大類別。該股股價昨在深交所收報88.4元，跌0.27%。

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