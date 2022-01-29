國航料去年虧損擴 利福轉蝕

經營崇光百貨（SOGO）的利福國際預計去年全年虧損13億元，2020年同期賺1.39億元。公司去年中期業績錄得盈利，下半年轉虧導致全年虧損。下半年轉虧是由於其持有中國房地產開商發行的股票及債券所錄得約22.8億元之未變現公平值虧損，導致全年錄得巨額投資淨虧損約19億元。另外，公司投資物業之公平值虧損3200萬元，遠低於2020年錄得之公平值虧損4.18億元。

玖紙中期純利料最多跌35％

國航在昨日收市後於上交所發通告，料去年淨虧損145億至170億元（人民幣．下同）。公司2020年同期錄得虧損144.03億元，意味去年度虧損擴大。

公司表示，疫情在全球蔓延，國際航線投入持續受限，國內客運市場流量大幅波動，其經營效益改善難度日益加大；油價攀升，匯率波動等因素進一步增大公司經營難度。

玖龍紙業料去年底止中期純利按年下跌不多於35%；而2020年同期純利為39.1億元，即意味上半財年淨利潤僅約25.43億元。公司表示，期內跌幅是由於產品售價的增長遠低於原材料成本的上漲。

中興料去年淨利潤增逾五成

同樣在昨日發業績預告的中興通訊（0763），則預計去年度淨利潤65億至72億元，按年增長52.6%至69%；惟公司指出，期內資產減值損失預計約14億元，其中第四季度單季度資產減值損失約11億元，主要由於全球晶片供應緊張情况下，公司對關鍵物料提前備料，基於謹慎性原則計提存貨跌價準備。中興昨日收報20.75港元，跌不足1%。