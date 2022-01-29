東亞回購Elliott持股 恩怨畫句號

東亞表示，交易將由該行內部資源以現金支付，完成後回購股份將轉讓予該行並予以註銷。該行表示，相信此股份回購符合所有股東的整體利益，為該行的股東帶來提高股權回報和每股盈利的良機。以去年上半年底計算，股份回購將可提升每股股東應佔綜合資產淨值約6%。

總代價29億 回購後註銷

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，此項交易不僅善用資本，亦清楚展現出該行對銀行及所積極推進的經營策略充滿信心。過去數年來，該行管理團隊為加強業務營運和創造價值，推行一系列的舉措，這項交易將進一步支持東亞銀行業務增長。回購價或較Elliott當年入股東亞價格有不少差距，以該基金於2015年8月增持東亞至5%以上一筆交易為例，當時Elliott增持平均價為每股30.53元（見圖）。資料顯示，Elliot至少一直增持東亞至2017年7月，除2009年初金融海嘯短暫時間以外，過去20年東亞股價均高於11.78元，意味Elliott在東亞一役損失慘重。

Elliott以狙擊上市公司聞名，Elliott2014年入股後持續向管理層施壓要求改善回報，並曾經主張放售銀行業務，基金曾在2016年入稟法院，指東亞向策略性股東配股對小股東造成損害。至2020年東亞啟動售人壽業務，終獲Elliott支持。Elliott去年關閉本港辦事處，亞洲業務集中東京。