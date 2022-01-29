灝天辭任壹傳媒核數師

稱未收任何審計資料文件

自去年6月24日，壹傳媒已暫停截至去年3月底止年度財務報表的審計工作，灝天已跟管理層溝通，關於當時某些審計未決事項，包括但不限於重新評估當時情况而產生對財務報表的財務影響。當時管理層表示，將重新評估其編製財務報表的判斷和依據，據此將向灝天提供進一步資料和文件，但是到今年1月13日，灝天仍未收到有關文件。

此外，政府昨日宣布，延長委任陳錦榮為調查壹傳媒審查員任期3個月，直至今年4月27日。財政司長是在去年7月18日委任陳錦榮為審查員，目標是於6個月內提交最終報告。審查員最近匯報指，尚未全面取得和審視與調查有關的資料，以作詳細的最終報告。考慮到徹底的調查對作出最終報告至為重要，財政司長決定延長審查員任期。