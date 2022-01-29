灝天辭任壹傳媒核數師

【明報專訊】處於清盤中的壹傳媒（0282）公布，公司的共同及各別臨時清盤人在1月13日，收到灝天(香港)會計師事務所發出辭任函，由當日起辭任核數師，其提出辭任，原因是未收到管理層提供任何與審計未決事項相關之任何資料和文件，加上隨着壹傳媒及其附屬公司的變化，無法準確估計所產生的成本和內部資源及完成審計日期。
稱未收任何審計資料文件
自去年6月24日，壹傳媒已暫停截至去年3月底止年度財務報表的審計工作，灝天已跟管理層溝通，關於當時某些審計未決事項，包括但不限於重新評估當時情况而產生對財務報表的財務影響。當時管理層表示，將重新評估其編製財務報表的判斷和依據，據此將向灝天提供進一步資料和文件，但是到今年1月13日，灝天仍未收到有關文件。
此外，政府昨日宣布，延長委任陳錦榮為調查壹傳媒審查員任期3個月，直至今年4月27日。財政司長是在去年7月18日委任陳錦榮為審查員，目標是於6個月內提交最終報告。審查員最近匯報指，尚未全面取得和審視與調查有關的資料，以作詳細的最終報告。考慮到徹底的調查對作出最終報告至為重要，財政司長決定延長審查員任期。
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