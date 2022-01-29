證監轟花旗「鼓吹逐利漠視誠實」

錯誤標籤申購意向 罰3.5億

證監會行政總裁歐達禮炮轟該公司存在「鼓吹逐利而漠視誠實」的文化，令員工面對商業壓力時，採取了欺詐手法而不惜犧牲客戶的最佳利益。證監會稍後會對前高級管理人員展開紀律程序，全因他們沒有履行其監督職責。

花旗回應稱，證監會的行動解決了與花旗環球金融2018年失當行為相關的問題，公司完全配合證監會調查，並採取了補救步驟及改善措施，以糾正和加強合規及內部控制。花旗又稱，培養道德行為的文化一直是公司首要任務，往後亦將繼續進行。該公司提到，花旗環球金融有關的前高層已不再受僱於花旗，強調這些都是以往遺留下來的問題，花旗已經向前邁進，實施了一系列專注於文化和道德的舉措。

花旗：涉事高層已不是僱員

證監會指2008至2018年期間，花旗環球金融的股票銷售交易櫃枱在無真正的客戶意向或無接觸特定客戶的情况下，錯誤標籤客戶的申購意向，證監斥行為有悖其聲稱已採納的相關行業指引，亦違背了待客以誠和公平對待的基本原則。此外，證監會發現逾七成抽檢的利便交易，涉及提供不實資料、具誤導聲明或沒取得客戶同意下轉發交易指示。證監指客戶一般偏好以代理方式交易多於利便服務，公司作失實陳述，從而避免讓競爭對手奪去交易。

證監批評上述失當行為揭露了公司監控框架出現「嚴重系統性失誤」，又指至少自2014年以來，花旗環球金融曾有多次機會識別和糾正上述缺失，卻直至失當行為在證監會2018年底現場視察期間被發現時才這樣做。證監斥該公司高層為了達至業務增長，對失當行為「視若無睹」。