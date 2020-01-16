上季GDP遜預期 今季或近零增長 消費券撐起私人開支 政府：第五波疫情添壓力

明報記者 胡學能

按GDP各個主要組成部分分析，上季私人消費開支按年實質增6%，政府消費開支增4.1%，本地固定資本形成總額微升0.1%，貨品出口總額增13.3%，貨品進口增9.7%，服務輸出增5.7%，服務輸入增5.2%。上季除了服務輸出外，其餘組成部分按年增幅都低過第三季。

全年GDP仍較2018年低2%

政府發言人表示，香港經濟今年增長步伐受各項不確定因素影響，尤其是與本地疫情發展相關的因素，最新一波疫情和防疫措施收緊對經濟活動構成了新一輪的壓力，亦打擊了經濟氣氛。發言人表示，環球經濟復蘇應續支持香港的出口，但今年的復蘇步伐料會放緩。環球疫情不斷演變下的供應瓶頸，可能會令一些主要經濟體的通脹持續高企一段更長時間，這些發展會增加本地通脹壓力。

預算案刺激料少於去年

大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒）表示，新冠變種病毒Omicron疫情傳入，致社交距離措施大幅收緊，以及政府擬實施疫苗通行證等，都會顯著拖累今季經濟表現，特別是私人消費方面，由於去年上半年受惠出口表現而基數較高，估計今季本港經濟或僅按年0.1%增長，今年下半年增長有機會加快至3%以上，全年經濟料按年增長2.1%。

溫認為，政府若在財政預算案提出刺激經濟措施，可能要到下半年才發揮效果，而考慮到財政狀况，刺激措施規模或會小於去年。他說跨境旅遊短期內仍難恢復，服務輸出在上半年未必有明顯反彈，而今年樓市氣氛或遜去年，加上內房企業受債務問題困擾，可能影響部分本港私營建築項目，預料今年投資增長會較去年明顯放緩。

恒生：今季受累去年高基數

恒生銀行（0011）經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，上季GDP分項方面除了服務輸出外，其餘分項按年增幅都低於第三季，相信涉及比較基數的問題。他估計今季、下季的經濟增長按年增2%至3%；下半年則按年增3%至4%。考慮到去年經濟增長較快，令用以比較的基數較高，以及今年環球經濟增長或會放緩，估計今年本港經濟增長或減慢至3.3%。