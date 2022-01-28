東傲廣告涉失實 地政總署促糾正

麒豐稱盡快處理 沒意圖誤導

地政總署昨日發公告指，相關新蒲崗工廈地契，訂明該私人地段僅限作「工業用途」（即准許用途），該地段內的工業用途須涉及製造工序， 而有關項目的廣告宣傳資料，闡述工業處所可以用作特定非工業用途，而毋須向地政總署申請短期豁免書和繳付任何費用，對此，地政總署確定這項資料失實誤導。署方已要求涉事地段業權人停止任何失實陳述，立即通知已簽立或將會簽立買賣協議或類似文件的買家、準買家及其他人士，該廣告宣傳資料所述的非工業用途與准許用途不符；以及採取或促使採取必要的補救措施，糾正任何可能違契情况。

華懋6500萬沽葵涌一籃子舖

市場消息指，華懋再沽出非核心物業，葵涌梨木道112號葵寶大廈一籃子商舖，面積約8049方呎，連租約以6500萬元易手，呎價約8076元；現每月租金收入約22萬元，即新買家享租金回報約4.1厘。

此外，資深投資者羅家寶持有的灣仔莊士敦道138號地下1號舖，面積約3885方呎，早前透過「賣殼」售出，持有物業之富而達有限公司，董事近日轉由另一資深投資者張實來及相關人士，市場人士指舖位作價約2.6億元，呎價約6.7萬元。

投資者張實來逾3億掃兩舖

事實上，上月底張實來亦以7500萬元，購入尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈地下B號鋪連一樓；連同上述莊士敦道舖位，兩個物業總涉資約3.35億元。