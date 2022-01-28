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綠怡雅苑首宗租賃 兩房1.7萬看齊帝堡城

【明報專訊】樓齡約兩年的房協資助房屋沙田綠怡雅苑，新近錄得首宗租賃成交；屋苑一個兩房戶以月租1.7萬元租出，看齊毗鄰大型私宅帝堡城的兩房戶月租。美聯首席聯席區域經理翁凱傑表示，綠怡雅苑第1座高層F室，實用面積602方呎兩房間隔，以月租1.7萬元租出，折合實呎租金約28元。

翁表示，上述單位業主，於2016年9月以約478.1萬元一手購入單位，2021年6月補地價後放租單位，至近日租出。據代理提供相片可見，單位仍維持交樓標準、未有家具及起居用品，估計業主未曾入住單位。

實用602呎 呎租28元

翁續稱，綠怡雅苑現時未有任何二手買賣成交，亦未有其他單位放租。據項目2016年發售單位的銷售文件，即使已補地價，買家均不可於購入單位的5年內轉讓物業（除非得到房協同意）；未補地價的單位業主，可於購入單位2年後經房協「住宅發售計劃」第二市場將單位轉讓。

一號銀海維港景3房呎租45元

私宅方面，向來受租客歡迎的西九龍屋苑，新春前租賃市况放緩；香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站一號銀海，1月至今僅錄2宗租務成交，包括8座低層C室，實用面積約665方呎3房戶、望維港海景，以月租3萬元租出、實呎租金約45元，較市價低約3%；業主2010年12月以約850萬元購入，現享租金回報率約4.2厘。港島東逸濤灣亦錄得租賃成交；美聯區域經理佘錦驊表示，逸濤灣2座夏池軒高層B室，屬實用面積572方呎2房戶，以月租2.7萬元獲承租，實呎租金約47元；業主2010年7月以約630萬元購入上址，現租出單位享租金回報約5.1厘。

相關字詞﹕逸濤灣 一號銀海 綠怡雅苑

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