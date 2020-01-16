經濟

香港地產

映築次輪清袋 全盤累計沽出204伙

【明報專訊】儘管新一波疫情持續嚴峻，個別市區全新盤依然熱賣。恒地（0012）及市建局合作的長沙灣青山道映築，第二輪開售的68伙（不涉市建局負責的「樓換樓計劃」單位），於昨日下午5時起在位於尖沙嘴美麗華廣場的售樓處開售，截至晚上8時，全部68伙均獲買家選購。映築經兩輪銷售累計沽204伙，佔恒地負責銷售318伙的64%。

映築是次開售68伙，實用面積322至377方呎，全屬2房戶，維持最高5%直減折扣，折實價653.98萬至811萬元，整批折實均呎22,670元；售價、呎價最低單位是7樓C室，實用面積322方呎，折實價653.98萬元，折實實呎20,310元。恒地日前表示，項目次輪截收3158票登記，超額認購逾45倍。

MONACO系列年廿九起加價1.5%

新春臨近，多個新盤均有新銷售部署。會德豐地產旗下啟德MONACO、GRANDE MONACO，由本月31日起（農曆年廿九），最高折扣率將由現時18.5%，下調至17%，即削減1.5%折扣，變相加價。會德豐地產補充，兩盤去年推出至今分別累售382伙及233伙，共套現逾86億元。

另一方面，鷹君（0041）地產銷售及市務總經理梁淑儀表示，集團旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，1月迄今累售7伙，套現逾2.28億元。

朗濤贈最高68萬家具禮券

梁續稱，朗濤新推「招財進『濤』優惠」，於1月27日（昨日）至2月28日，首兩名各購入項目第5座A單位（實用面積1325方呎3房1套），及第5座B單位（實用面積1773方呎4房雙套）的買家，分別可獲價值38萬元及68萬元Indigo家具禮券。

長實（1113）旗下港島21 BORRETT ROAD，於本月31日（農曆年廿九，下周一）以招標形式發售1伙分層戶；為第1期17樓3號室，實用面積2193方呎，4房雙套連儲物室間隔，招標期至2月18日。

相關字詞﹕朗濤 鷹君 會德豐地產 恒地 映築

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