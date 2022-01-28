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香港地產

恒地逾10億統一羅便臣道舊樓業權

【明報專訊】向來積極拓展西半山版圖的恒地（0012），其持有大部分業權的羅便臣道88號昨日強拍。恒地執行董事黃浩明在無對手下，以底價10.09億元統一業權，若以每伙平均面積約500方呎計，預計項目將供應約100伙，最快在2024年以樓花形式推售。

料提供百伙 最快2024年推

上述羅便臣道88號地盤面積10,361方呎，現為1幢9層高住宅，早於1961年落成，以重建後5.18萬方呎樓面計，折合每方呎樓面價約1.95萬元。

另城規會今日審理多宗改劃申請，其中佳明（1271）持有的粉嶺聯發街前粉嶺戲院重建地盤，早前申請重建成一幢16層高商住項目，料提供119個單位，另設逾5000方呎非住宅樓面，總樓面約3.6萬方呎，規劃署不反對申請。

港島亦有兩個豪宅項目改劃，今日由城規會審理，其中粵豐環保（1381）或相關人士持有的南區大潭道19號，早前向城規會申請發展1幢8層高（包括1層地庫）分層住宅，提供7伙平均面積約1163方呎住宅，總樓面約1.26萬方呎。

佳明粉嶺戲院重建住宅獲開綠燈

資策（0497）及泛海（0129）持有的淺水灣道92號屋地，申請要求上蓋面積限制放寬至總樓面約9076方呎，擬建3個豪宅單位，規劃署不反對上述兩項目申請。

另在賣地表內的灣仔皇后大道東269號住宅地，地政總署去年申放寬地積比率20%至7.8倍，擬建1幢31層高商住物業、總樓面約11.62萬方呎，提供約191伙，規劃署同樣不予反對。

城規會亦會審理3宗活化工廈申請，分別位於荔枝角、葵涌及荃灣，3宗申請亦獲規劃署不反對，涉逾55.8萬方呎樓面；規模最大的申請為荔枝角長沙灣道868至888號利豐大廈，申請放寬兩成地積比至14.4倍，擬重建為1幢31層高商廈，總樓面近29萬方呎。

相關字詞﹕利豐大廈 活化工廈 皇后大道東269號 佳明 城規會 羅便臣道88號 西半山王國 恒地

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