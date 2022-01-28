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官方樓指連跌3個月 一年來再現 去年全年升3.3% 分析：樓價短線續調整

【明報專訊】去年第四季股市波動，加上年末新冠變種病毒Omicron擴散，期內本港樓價走勢亦回軟；差餉物業估價署公布，去年12月私宅售價指數最新報392.5點，除按月跌0.28%，更連跌3個月累挫1.4%，為近1年來最長跌勢，惟去年全年樓價指數累計仍錄3.3%升幅，亦是連升13年。業界分析，未來一兩月本港樓市仍屬調整期，但2022年全年樓價料仍會微升。

明報記者 林尚民

差估署公布，去年12月整體私宅樓價指數報392.5點，按月跌0.28%，雖然跌幅較11月的0.88%有所收窄，但指數卻是9月錄得398.1點、創歷史高位紀錄後，連續3個月下跌，累計挫1.4%。資料顯示，該指數對上一次最長跌勢，為2020年10至12月，當時同樣連跌3個月，累跌約0.84%。此外，在2019年6至10月，即反修例事件期間，指數曾連跌5個月共約4.71%（見圖）。

過去13年累升2.75倍

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，12月數據主要反映去年第四季股市續跌，加上去年11月底釋出美國擬收水及加息的預期，且新冠變種病毒Omicron在歐美多國開始出現，抵消了當時中港通關在即的憧憬，令樓價受壓。不過，若以2021年全年計，官方樓價指數全年仍錄約3.3%升幅，升幅亦比2020年全年約0.18%為多。至於過去13年來，該指數累計升幅更達2.75倍。

豪宅按月按年跌幅均最大

若以單位面積分類，市場最關心的實用431方呎以下A類單位，12月指數報433.8點，按月跌0.91%，全年升2.65%。此外，實用面積753至1075方呎C類單位，12月指數報345.9點，按月升0.87%，全年升5.1%，按月、全年表現均為各類單位中最好。表現最差的單位類別，為實用面積1722高呎或以上E類豪宅單位，12月指數報299.5點，按月跌3.79%，全年則跌4.53%。

至於私宅租金指數，12月報182.5點，按月跌約0.05%，同樣連跌3個月，累計跌幅約1.03%；2021年全年計，相關指數升約3.34%。

代理：有望新春前完成尋底

萊坊董事王兆麒表示，按過去兩年香港及全球其他市場的經驗計，預料疫情對整體樓價影響不大，但未來一兩個月仍會是調整期，成交量將維持在低水平。若疫情沒有進一步惡化，今年一般住宅樓價升幅在3%內，豪宅有望上升3%至5%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，踏入2022年，內地調控力度減輕，以維持適當經濟增長，香港樓市近日亦稍回暖，樓價尋底有望新春前完成，待成交回升一段時間，樓價將見底回升。

相關字詞﹕差餉物業估價署 變種病毒Omicron

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