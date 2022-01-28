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經濟
2022年1月28日星期五
技術取勝
投資策略
外匯基金收益跌三成 港股轉虧 金管局預警今年股市續波動
長期增長組合 撤投資上限
港股先跌後收窄 夜期曾高水200點
聯儲局意外「加辣」 不排除今年加息7次
供樓實際Ｈ按息 今年或升至2厘
澳洲會計師公會 籲派「加強版」消費券
恒大和生圍地 遭橡樹資本接管 曾投資近90億 去年放售乏人問津
消息：內地研拆售恒大資產還債 難處理項目信達接手
信銀入稟追高銀近11億貸款及利息 申撤高銀環球廣場交易
電動車滲透率增 寧德時代去年多賺逾倍
張一鳴卸多家字節跳動關連公司職務
華寶發公告 主席子遭監視居住
積金局：eMPF助減三成行政費
金沙中國扭虧 去年賺3.38億美元
陳啟宗：上海恒隆廣場生意額超全港 去年內地租金收入增35% 看好武漢商場前景
路透：騰訊擬私有化鬥魚
長實首簽ESG貸款 兩筆融資共涉55億
美上季GDP增6.9%勝預期 全年增長37年最強 分析料今季或放緩
寧德勁敵LG新能源首日升68% 市值韓國第二大
Tesla去季利潤飈7倍創新高
張兆聰：內銀抗跌 建行逆巿顯強勢
葉創成：留意3隻內地垃圾發電股
植耀輝：微軟業務發展具延續性
技術取勝：昆侖能源7.3不宜跌穿
盧駿匡：中移動股息6.3厘 中線可看60元
匯豐電子利市贈員工 渣打玩抽獎
劉思明：基建股向好 回調勿錯過
黃國英寫文普渡眾生
湯文亮：港女最大優點是無情
30萬歐元買塞浦路斯樓 三代齊移民
官方樓指連跌3個月 一年來再現 去年全年升3.3% 分析：樓價短線續調整
恒地逾10億統一羅便臣道舊樓業權
映築次輪清袋 全盤累計沽出204伙
綠怡雅苑首宗租賃 兩房1.7萬看齊帝堡城
愉景新城2房近740萬沽 低市價5%
東傲廣告涉失實 地政總署促糾正
技術取勝：昆侖能源7.3不宜跌穿
【明報專訊】聯通呈向上突破走勢（圖）
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