Tesla去季利潤飈7倍創新高

預告今年沒新車款上市

不過特斯拉警告，供應鏈問題可能在2022年持續，且今年內不會有新車型上市，但會專注於為美國得州及德國柏林等廠房提升產能，其股價在周三盤後下滑，昨早段一度跌7%。

特斯拉第四季生產了305,840輛電動車創新高，折合成年率相當於122萬輛。上季收入按年急增65%至177億美元，利潤更按年增長7.5倍至23億美元，調整後每股盈利2.54美元，勝分析師預期。

綜合全年表現，特斯拉交付量按年增長87%至93.6萬輛，全年收入增長七成至538億美元，全年利潤增長6.6倍，至55億元創新高。行政總裁馬斯克表示，計入去年利潤，特斯拉自2003年成立以來的累計收益已轉向正值。特斯拉在致股東信強調，2021年是特斯拉充滿突破的一年，不應再懷疑電動車的可行性和盈利能力。特斯拉表示，得州新廠已開始生產配備更先進電池的Model Y多用途車（SUV），在完成認證後將開始交付。

特斯拉預期，今年電動車產量將比去年增長50%，但晶片短缺仍將妨礙特斯拉今年推出新車型，這意味原定去年推出的電動貨車Cybertruck將再次延遲。馬斯克稱，如果今年開始生產新車型，資源將流向新車，影響交付能力。

不過他表示，特斯拉已為生產Cybertruck、電動貨車拖頭Semi和Roadster跑車進行大量準備工作，希望明年可開始生產。對於價值2.5萬美元的小型電動車項目，馬斯克透露尚未開發，但承諾將開始研發。他又重申，正考慮建造更多工廠，並將在今年稍後提供新廠址信息。馬斯克又預告，人形機械人是特斯拉今年的研發重點。

（綜合報道）

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