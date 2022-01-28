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寧德勁敵LG新能源首日升68% 市值韓國第二大

【明報專訊】寧德時代（深：300750）的競爭對手、特斯拉（Tesla）（美：TSLA）電池供應商LG新能源（韓：373220）昨首日上市，開市價較30萬韓圜的招股價高出99%，收市升68%，以118.2萬億韓圜（約7648億港元）市值，成為僅次於三星電子的韓國第二大市值企業。作為全球第二大電動車電池生產商，LG新能源的IPO集資額接近110億美元，是韓國歷來規模最大的IPO。

LG新能源以自己並非中國企業作賣點，向歐美客戶招徠。LG新能源認為，其增長計劃的關鍵，是成為寧德時代的制衡力量。該公司認為，自己的優勢在於擁有全球買家，並在美國和歐洲擁有生產設施，這是寧德時代不具備的條件。LG新能源原計劃於去年上市，但其用於通用汽車（美：GM）電動車的電池起火，令上市計劃推遲。

三星取代英特爾 成全球晶片龍頭

此外，三星電子（韓：005930）去年半導體收入創新高，取代英特爾（美：INTC）成為全球晶片製造商龍頭。三星電子在2021年半導體業務的收入達94.16萬億韓圜（約6096億港元），按年增長29%，超過美國競爭對手英特爾去年的747億美元（約5827億港元）收入。不過受供應鏈危機影響，作為三星電子最大收入來源的記憶體晶片業務，在第四季收入按季跌1.5%至26.01萬億韓圜（約1684億港元）。

（綜合報道）

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