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美上季GDP增6.9%勝預期 全年增長37年最強 分析料今季或放緩

【明報專訊】隨着企業紛紛補充庫存以滿足消費者的強勁需求，美國經濟增長在年底加快，第四季GDP按季折合成年率增長6.9%，較第三季的2.3%增幅顯著提升，並遠高於分析師預期的5.5%增幅。綜合全年數據，美國2021年GDP增長5.7%，是1984年以來最強勁的增長。去年的強勁數據，部分由於對比基數較低。美國在2020年受疫情影響，經濟收縮3.4%。部分分析認為，由於新冠變種病毒Omicron蔓延妨礙企業招聘，加上供應鏈緊張，美國經濟動力近期有放慢迹象，不過展望首季以後的經濟仍將穩健增長。

儘管聯儲局預示可能頻繁加息（相關新聞刊B2），但強勁的GDP數據帶動美股三大指數早段向上，道指飈500點。對冲基金大佬阿克曼（Bill Ackman）的投資旗艦Pershing Square低吸310萬股Netflix（美：NFLX），刺激該股早段漲8%。

對冲基金低吸Netflix

庫存投資為美國上季GDP增長貢獻4.9個百分點，預計庫存投資仍將是今年增長的重要動力。面對持續的供應短缺，企業依靠庫存滿足消費者的需求，而企業補充庫存亦有助提振生產。

美國目前的個人消費持續穩健，為經濟活動貢獻三分之二的消費者支出，上季以3.3%的速度增長，符合預期。然而，其他經濟數據顯示，美國人提前聖誕假日購物以應對物流延誤，加上新冠病毒確診激增抑制去年底的服務需求，因此第四季增長主要集中在季初。到年底具高度傳染力的變種病毒Omicron帶來破紀錄的確診水平，使很多美國人留家，削弱需求，進一步擾亂供應鏈。部分經濟師展望第一季以後，通脹和供應鏈壓力緩和，今年美國經濟仍將穩健增長。

首申失業救濟人數減

在截至1月22日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少3萬，總數降至26萬，申領人數略低於分析師預期。此外，美國12月耐用品訂單按月減少0.9%，預期為減少0.6%，是3個月以來首次下降。

麥當勞第四季收入及利潤均遜於預期。為應對成本上漲，麥當勞提升食品價格，推動上季銷售額按年增長13%至60.1億美元，利潤按年增長接近19%至16.4億美元。麥當勞股價早段跌0.8%。

（綜合報道）

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