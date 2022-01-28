經濟

電動車滲透率增 寧德時代去年多賺逾倍

【明報專訊】內地多間上游原材料企業昨日收市後公布均發盈喜，電動車電池龍頭企業、深圳上市的寧德時代（深：300750）昨日預料，去年度淨利潤達140億至165億元（人民幣，下同），按年增長1.5倍至2倍。主要受惠新能源汽車及儲能市場滲透率提升，帶動電池銷售增長，同時公司開拓市場亦取得進展，達到新產產能釋放，產銷量相應提升。

洛陽鉬業（3993）預料去年度淨利潤按年1.02倍至1.2倍，淨利潤預計區間為47.04億至51.23億元。洛陽鉬業表示，去年主要礦產品產量實現增長，綜合規模效益逐漸顯現，疊加大宗商品價格上漲，公司銅、鈷、鉬鐵等金屬產品和磷產品平均銷售價格按年均有不同程度上漲。

中國神華（1088）預料去年度利潤達516億元人民幣，按年升44%，主要受惠煤炭銷售量和平均銷售價格按年增長，航運貨運量和運價按年增長，以及聚烯烴產品價格按年上漲。

中石化淨利潤創近十年同期新高

中石化（0386）預料，去年淨利潤將按年升1.03倍至1.22倍。中石化表示，去年國際原油價格按年大幅增長，國內經濟穩步恢復，石油石化產品需求回暖，集團抓住市場有利時機，以市場為導向深入開展全產業鏈優化，努力拓市擴銷，強化成本費用管控，主要業務毛利大幅提升，淨利潤創近十年同期最好水平。

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