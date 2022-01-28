信銀入稟追高銀近11億貸款及利息 申撤高銀環球廣場交易

根據入稟狀，信銀國際於2017年12月向當時持有高銀環球廣場40%權益的私人公司Infinite Blossom Limited提供一筆本金為9.9億元項目貸款，其後由於Infinite Blossom Limited在2020年1月將項目股權出售，貸款轉移至高銀旗下的Goldin Investment Intermediary。

除追討貸款外，信銀國際指出，Goldin Investment Intermediary旗下、直接持有高銀環球廣場的控股公司Solar Time Development去年10月透過發行新股，將項目99.98%股權轉讓予離岸註冊公司Kensington Phoenix Limited，該行向高院申請下令高銀取消該宗發行新股交易。翻查資料，高銀此前並無發公告披露出售高銀環球廣場，因此未知交易是屬於內部轉讓或出售交易。

高銀環球廣場11年升值逾7倍

高銀環球廣場前身為東方新聞大廈，英皇國際在2008年以5.25億元收購，隨即在3年後以8.5億元出售予潘蘇通旗下公司。

潘蘇通在2018年以16.5億元補地價，將土地用途轉成甲級寫字樓，直至2019年高銀再以46億元向潘蘇通及Infinite Blossom收購高銀環球廣場，約11年間升值超過7倍。不過，項目在2018年拆卸後，至今仍然處於在建狀態。