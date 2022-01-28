經濟

消息：內地研拆售恒大資產還債 難處理項目信達接手

【明報專訊】內地政府部門據報正計劃通過分拆出售中國恒大（3333）大量資產來化解債務風險。據彭博引述知情人士報道，據廣東省政府擬定初步重組方案，恒大將出售除上市子公司恒大物業（6666）和恒大汽車（0708）外的幾乎所有資產。由恒大債權人之一的信達資產管理（1359）牽頭財團，將負責處理解決恒大地產業務上的風險，並且恒大重組時，接手難以處理的項目。

近年信達頻頻出手，先後參與「打救」一度財務出現問題的錦州銀行（0416）及中國華融（2799）。據《彭博》報道指，恒大出售資產所得資金將用於償還債務，但是目前還未確定債權銀行及債權人需要接受的債務削減規模。

恒大廣東省政府信達無回應

此前內地監管部門相關官員已指，會按「市場化」原則化解包括恒大在內的內房債務風險。消息指，恒大初步會保留市值約90億美元的恒大物業和恒大汽車，並為這些資產設立一個監管賬戶，為償還境外投資者提供一些保障。若有關方案獲批，將標誌著內地政府最大程度避免恒大走向破產。恒大、廣東省政府及信達均沒有回應。

根據財經資訊平台REDD此前報道，廣東省政府計劃在3月前，發布中國恒大債務重組的框架。中國恒大早於周三表示，爭取在未來6個月內提出初步的重組方案，並強調對境內、外債權人會一視同仁，並呼籲債權人不要採取激進的法律行動。

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