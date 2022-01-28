恒大和生圍地 遭橡樹資本接管 曾投資近90億 去年放售乏人問津

明報記者

據報道，事件涉及恒大在2019年收購地皮後，以項目作為抵押向橡樹資本提取貸款，由於涉及貸款已告違約，因此橡樹資本已採取行動強制轉讓和生圍地皮。本報翻查公司註冊處資料，恒大用於持有和生圍地皮的私人公司盈邦企業，日前已有人申請上載兩份文件，包括宣告公司委任接管人及董事委任或辭任，惟目前相關文件仍未可供查閱，估計或涉橡樹資本委派接管人及董事「入局」。

未披露抵押貸款金額

翻查資料，恒大入主盈邦企業後，曾將地皮抵押予一家名為OCM CASTLE XI INVESTMENTS PTE. LTD的新加坡註冊公司，該公司註冊地址與橡樹資本相同；惟文件未有披露涉及的抵押貸款金額。不過，報道稱，橡樹資本任命接管人須先得到本港法院批准，之後資產才可以從恒大的一般重組中移除。

此前有消息指，恒大將和生圍地皮視為套現計劃一部分，曾標價80億元放售，雖然已低於恒大的總投資額，惟依然乏人問津，當時市場普遍認為潛在買家是覷準恒大的財務壓力而遲遲不願出手；加上有業內人士指，和生圍項目開發周期較長，參與門檻本來就頗高，因此估計實際上有興趣的發展商不多。

申建25萬呎「皇宮屋」 冠絕全港

翻查資料，恒大於2019年初自恒地手上以47.05億元收購得和生圍項目，其後傳出其完成補地價程序，涉資近42億元，意味項目已投資近90億元。根據恒地此前代替恒大遞交的規劃，恒大原計劃將和生圍項目分4期興建，提供268幢洋房，整個項目的總住宅樓面約89.3萬平方呎，其中最指標性的是項目中央一間樓面面積近25萬平方呎、面積冠絕全港獨立屋的「皇宮屋」。