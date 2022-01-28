經濟

澳洲會計師公會 籲派「加強版」消費券

【明報專訊】政府快公布新一份《財政預算案》，財政司長陳茂波早前稱，對是否再派消費券持開放態度。澳洲會計師公會昨日呼籲政府派消費券，同時向弱勢群體派「加強版消費券」。

澳洲會計師公會認為，消費券可帶動本地消費，保障經濟免受第五波疫情影響。該會表示，若再派消費券，可分兩重派發，第一重可向所有合資格的香港居民派發3000元；第二重消費券則專為弱勢群體而設，可額外獲得3000元。

倡每人3000元 弱勢群體雙倍

另外，對於部分人因隔離檢疫須支付酒店住宿費用，該會建議政府可考慮為他們引入一次式的扣稅措施，建議上限5萬元；並為僱員在家工作所產生的額外費用提供一次式的扣稅措施，上限約為8000元。對於中小企，澳洲會計師公會建議政府考慮推出一系列措施支持中小企，包括將「中小企融資擔保計劃」下的八成信貸擔保產品、九成信貸擔保產品和百分百擔保特惠貸款的最長還款期限延長至30個月。

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，去年消費券計劃取得超出預期的成果，增加了客戶消費及加速數碼化轉型，有效幫助許多企業。另外，《信報》報道，政府近日與各大電子支付營運商初步接觸，了解他們對於下一次派發消費券的興趣及準備情况。若再派消費券，除了保留去年有份參與的營運商，亦可能加入新營運商。

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