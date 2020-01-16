經濟

港股先跌後收窄 夜期曾高水200點

【明報專訊】美國聯儲局鷹派言論（見另稿），令道指周三晚蒸發了500點升幅，恒指昨日跟跌，午後一度瀉724點，失守二萬四，但收市跌幅略為收窄，報23,807點，跌482點或1.99%。截至昨晚11時半，恒指即月夜期報24,008點，高水201點。

阿里見108元歷史新低 銀行股揚

昨日大市成交大額逾1334億元。科指曾重挫近5%，收報5383點，跌3.81%；國企指數跌2.6%。「ATMX」拖累大市，阿里巴巴（9988）曾跌至108元的歷史低位，收報108.5元，跌7.19%，是昨日跌幅最大的藍籌股，美團（3690）跌6.93%，小米（1810）跌5.5%，騰訊（0700）跌2.24%。嗶哩嗶哩（9626）跌9.93%，是跌幅最大的科指成分股。

受惠加息預期升溫，銀行股逆市做好，匯控（0005）升1.39%，渣打（2888）升1.1%，中銀香港（2388）及恒生（0011）亦微升。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，該行根據1983年以來聯儲局加息周期的數據分析，在首次加息前後出現一些波動之後，美國股市往往會在未來6個月持續走高，且表現優於公司和政府債券，該行對股票維持超配看法。

富達：寬鬆貨幣利中國股市

富達國際表示，全球各市場開始收緊貨幣政策，內地則仍處於貨幣寬鬆軌道上，將有利中國股市表現，中國市場目前估值提供吸引的進場點及機遇，預期今年監管較過去兩年溫和。該行認為內地中產階層持續擴大，支持內需市場持續增長，該行續看好專注於該市場的企業，除了消費股可受惠外，醫療保健及科技股也被視為內需消費主題股。

上 / 下一篇新聞

外匯基金收益跌三成 港股轉虧 金管局預警今年股市續波動
外匯基金收益跌三成 港股轉虧 金管局預警今年股市續波動
長期增長組合 撤投資上限
長期增長組合 撤投資上限
聯儲局意外「加辣」 不排除今年加息7次
聯儲局意外「加辣」 不排除今年加息7次
供樓實際Ｈ按息 今年或升至2厘
供樓實際Ｈ按息 今年或升至2厘
澳洲會計師公會 籲派「加強版」消費券
澳洲會計師公會 籲派「加強版」消費券
恒大和生圍地 遭橡樹資本接管 曾投資近90億 去年放售乏人問津
恒大和生圍地 遭橡樹資本接管 曾投資近90億 去年放售乏人問津
消息：內地研拆售恒大資產還債 難處理項目信達接手
消息：內地研拆售恒大資產還債 難處理項目信達接手
信銀入稟追高銀近11億貸款及利息 申撤高銀環球廣場交易
信銀入稟追高銀近11億貸款及利息 申撤高銀環球廣場交易
電動車滲透率增 寧德時代去年多賺逾倍
電動車滲透率增 寧德時代去年多賺逾倍
張一鳴卸多家字節跳動關連公司職務
張一鳴卸多家字節跳動關連公司職務
華寶發公告 主席子遭監視居住
華寶發公告 主席子遭監視居住
積金局：eMPF助減三成行政費
積金局：eMPF助減三成行政費
金沙中國扭虧 去年賺3.38億美元
金沙中國扭虧 去年賺3.38億美元
陳啟宗：上海恒隆廣場生意額超全港 去年內地租金收入增35% 看好武漢商場前景
陳啟宗：上海恒隆廣場生意額超全港 去年內地租金收入增35% 看好武漢商場前景
路透：騰訊擬私有化鬥魚
路透：騰訊擬私有化鬥魚
長實首簽ESG貸款 兩筆融資共涉55億
長實首簽ESG貸款 兩筆融資共涉55億
美上季GDP增6.9%勝預期 全年增長37年最強 分析料今季或放緩
美上季GDP增6.9%勝預期 全年增長37年最強 分析料今季或放緩
寧德勁敵LG新能源首日升68% 市值韓國第二大
寧德勁敵LG新能源首日升68% 市值韓國第二大
Tesla去季利潤飈7倍創新高
Tesla去季利潤飈7倍創新高
張兆聰：內銀抗跌 建行逆巿顯強勢
張兆聰：內銀抗跌 建行逆巿顯強勢
葉創成：留意3隻內地垃圾發電股
葉創成：留意3隻內地垃圾發電股
植耀輝：微軟業務發展具延續性
植耀輝：微軟業務發展具延續性
技術取勝：昆侖能源7.3不宜跌穿
技術取勝：昆侖能源7.3不宜跌穿
盧駿匡：中移動股息6.3厘 中線可看60元
盧駿匡：中移動股息6.3厘 中線可看60元
匯豐電子利市贈員工 渣打玩抽獎
匯豐電子利市贈員工 渣打玩抽獎
劉思明：基建股向好 回調勿錯過
劉思明：基建股向好 回調勿錯過
黃國英寫文普渡眾生
黃國英寫文普渡眾生
湯文亮：港女最大優點是無情
湯文亮：港女最大優點是無情
30萬歐元買塞浦路斯樓 三代齊移民
30萬歐元買塞浦路斯樓 三代齊移民
官方樓指連跌3個月 一年來再現 去年全年升3.3% 分析：樓價短線續調整
官方樓指連跌3個月 一年來再現 去年全年升3.3% 分析：樓價短線續調整
恒地逾10億統一羅便臣道舊樓業權
恒地逾10億統一羅便臣道舊樓業權
映築次輪清袋 全盤累計沽出204伙
映築次輪清袋 全盤累計沽出204伙
綠怡雅苑首宗租賃 兩房1.7萬看齊帝堡城
綠怡雅苑首宗租賃 兩房1.7萬看齊帝堡城
愉景新城2房近740萬沽 低市價5%
愉景新城2房近740萬沽 低市價5%
東傲廣告涉失實 地政總署促糾正
東傲廣告涉失實 地政總署促糾正