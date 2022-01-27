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銷監局去年接樓盤廣告投訴 按年增七成

【明報專訊】一手住宅銷售監管局（銷監局）公布，局方於2021年總共接獲975個查詢，按年減少5%，同時並接獲40個投訴，比2020年多8宗或25%，當中除「其他」類別錄13宗投訴外，最多是涉及樓盤廣告的投訴、共有10宗，相比2020年的6宗增加近七成。另一方面，近年不少香港人投資海外物業之際，地產代理監管局（地監局）表示，該局去年接獲21宗有關境外物業的投訴個案，雖然比2020年的66宗大幅減少接近七成，但過去5年合共接獲119個相關投訴。

地監局主席廖玉玲表示，上述投訴個案中，絕大部分問題是源於境外物業的發展商的行為，而非地產代理所為，主要涉及爛尾樓，以及未提供已承諾的租金保證等。

地監局：去年21宗境外物業投訴

對消費者委員會去年提出立法建議，廖玉玲表示，局方正與政府及地產代理業界，作出討論及研究，但暫時未有確實時間表，局方會繼續教育消費者購買境外物業時，可能存在的投資風險。另外，地監局方去年共開立331宗投訴個案，比2020年多4宗或1.2%，當中以「發出違規廣告」一類佔121宗或，較前一年增加逾五成，而該局去年對426名持牌人或前持牌人採取懲罰行動，按年大增近一倍，包括撤銷了34個牌照及暫時吊銷16個牌照。

全港逾4.2萬名代理 創歷史新高

廖玉玲續稱，局方去年共巡查一手樓盤銷售點1438次，按年增加1.6倍。另由於去年局方大量增加地產代理資格考試名額，因而令個人牌照數字出現歷史新高，截至2021年底，全港共有42,062名持牌代理。

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