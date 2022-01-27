經濟

香港地產

大新25萬續租美孚舖 比9年前貴近三成

【明報專訊】銀行租約向來穩健，有業主看到此優勢，在疫市下仍然加租。資料顯示，荔枝角美孚新邨第五期地下N26F號，新近獲大新銀行（2356）續租3年，月租25.33萬元，較對上一次2018年續租時，月租約24.6萬元輕微加3%，租期至2025年3月，以商舖面積800方呎計，折合呎租約317元。翻查資料，大新銀行早於2013年起租用該舖，當時月租約19.8萬元，即最新租金較最初，高出約28%。資料顯示，業主早於1996年12月以1700萬元購入，現享租金回報率接近18厘。

荃灣河背街地舖呎售4萬 38年升值49倍

另外，荃灣有民生商舖以近半億元易手。市場消息稱，荃灣河背街65號地舖，面積約1200方呎，最新連租約以4950萬元易手，折合呎價約4.13萬元。據悉，商舖現時租予食品公司，月租約11萬元，租期至今年6月中，即買家可享租金回報約2.7厘。原業主早於1984年4月以約100萬元購入該商舖，持貨約38年，現轉手帳面獲利約4850萬元，物業升值約49倍。另資料顯示，尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈地下B號鋪連一樓，總面積共1200方呎，上月底以7500萬元易手，折合呎價6.25萬元；買家以CLC LAND LIMITED作登記，公司董事包括資深投資者張實來等。

企業廣場商業單位減價8%放售

另一邊廂，疫情再度打擊商廈市况，買家轉趨觀望，業主主動減價放售。中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，有關物業位於九龍灣企業廣場1期第1座9樓01至07室，總面積約10,296方呎，業主早前以意向價約8751.6萬元、意向呎價8500元放售，因應近期市况，減價8%至8030萬元、意向呎價約7800元，業主可以買賣公司形式轉售。他補充，單位以連租約出售，每月租金收入約23萬元，以最新意向價計算，可享回報3.4厘。

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