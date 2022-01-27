經濟

香港地產

畢架．金峰部署新春後推分層戶招標

【明報專訊】雖然新一波疫情轉趨嚴峻，但發展商陸續公布虎年推盤計劃。遠展（0035）地產總裁方文昌表示，集團旗下已屆現樓的沙田大埔公路豪宅畢架．金峰，部署農曆新年後推出招標，初步涉約10至14個單位，集中於第1座的分層單位，實用介乎1019至1337方呎，涵蓋3房1套及3房2套間隔。至於畢架．金峰的洋房，將於稍後時間推出，價錢將參考九龍塘及九肚山一帶同類中低密度物業，並考慮提供先住後付等付款方法。對今年樓市走勢，方文昌預期本港整體樓價，可上升約5%至10%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，畢架．金峰最快安排於年初二（2月2日），開放現樓示範單位予預約參觀。

嘉里龍駒道緹外春節後正式登場

市區豪宅方面，嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，九龍半山龍駒道3號緹外，部署新春後展開銷售。他補充，同系已屆現樓的龍駒道緹山，2019年推出至今累售31伙、套現約50億元。

另黃竹坑港島南岸2期揚海亦累售484伙，套現約118億元；計劃今年推出港島南岸第4期，涉及近800伙。此外，嘉里（0683）與萊蒙國際（3688）合作的元朗大棠路項目，近日以約1.97億元補地價，料主打中小型單位。

內房合景泰富（1813）及龍湖集團（0960）的啟德尚．珒溋，本月至今暫錄6宗撻大訂，涉殺訂金額約1003萬元；發展商更新價單及推出銷售安排，推出8伙早前撻訂的單位，於周日年廿八（1月30日）起以先到先得發售。

尚．珒溋年廿八重推撻訂戶 個別加價15%

部分單位加價幅度介乎4.1%至15%，加幅最高是2座30樓K室，實用334方呎1房間隔，原定價995.37萬元，實呎29,802元，最高折扣18%，折實價816.2萬元、折實實呎24,437元；早前原以856.02萬元售出、實呎25,629元，惟買家早前撻大訂，料損失15%訂金約128.4萬元。

單位最新定價1173.18萬元、實呎35,125元，最高折扣20%，即折實938.5萬元、折實實呎28,100元，加幅約15%。

維港滙送逾3.8萬新春現金回贈

另信置（0083）及會德豐牽頭的西南九龍長沙灣維港滙系列推售至今累沽約687伙，套現約96億元，平均呎價2.8萬元，新春期間首20名買家，可獲38,888元現金回贈。

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