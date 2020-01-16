經濟

香港地產

新盤取消交易本月45宗 4個月新高 柏傲莊III佔16宗最多 珺瓏灣連撻10伙居次

【明報專訊】近日本港備受變種新冠病毒Omicron打擊，除多個新盤推盤步伐受阻外，新盤市場亦連錄多宗取消交易及撻訂個案。本報統計，連同新世界（0017）旗下須拆卸重建的大圍柏傲莊III，本月迄今累錄約45宗新盤取消交易或撻訂個案，為自去年9月後、約4個月來單月最多，料發展商殺訂總額逾3000萬元。業界分析，疫情陰霾下，部分新盤買家因收入受影響而被迫撻訂，料未來數月入伙新盤，仍繼續有類似情况。

明報記者

據本報統計一手資訊網資料，主要新盤1月至昨日止，暫錄約45宗取消交易及撻訂，包括未簽署正式買賣合約（即撻細訂、發展商一般沒收買家5%訂金）、未有完成交易（即撻大訂、發展商一般沒收買家10%至15%訂金）等，有關數字比上月全月錄約35宗，多出10宗或約29%，創去年9月後、即近4個月來單月最多。

雋薈首現撻訂 開放戶買家失20萬

市場最新一宗撻訂，來自位處旺角豉油街，全幢120伙清一色提供開放式戶、被市場形容為「旺角龍牀盤」的雋薈，錄得本月初開售以來首宗撻訂；日前以407.1萬元售出的3樓實用152方呎C室開放式戶，據成交紀錄冊顯示，買家已取消交易撻訂，料遭沒收5%訂金涉逾20萬元。

可留意是，不少於近期入伙的市區屋苑均錄撻大訂個案，其中信置（0083）牽頭的觀塘凱滙，本月錄8宗撻訂，料發展商共殺訂約1472萬元，惟部分單位已重新推售，並獲買家承接。另內房合景泰富（1813）及龍湖（0960）合作、同樣已屆現樓的啟德尚．珒溋，連錄6宗撻大訂、涉殺訂金額約1003萬元。

柏傲莊III增兩買家「跳船」 累積取消交易撲150宗

至於陷財困的內房恒大（3333），旗下已屆現樓的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣，本月連錄10宗撻訂，惟由於項目銀碼較細，料合共僅殺訂約258萬元；若以宗數計，是本月暫時繼大圍站柏傲莊III後，錄得取消交易或撻訂第二多的樓盤。要數最多取消交易個案的樓盤，仍為新世界去年7月公布因建築質量問題而須拆卸的柏傲莊III，項目再增2宗取消交易，單位為1A座38樓C室、1B座40樓B室，實用746及772方呎，屬3房間隔，去年6月成交價1660.8萬及1878.8萬元，令本月取消交易個案增至16宗。柏傲莊III去年8月迄今，累錄約147宗同類取消交易個案，佔已售單位數量845伙逾17%，相關單位涉銷售總額約24.7億元。

分析：疫情影響就業 料入伙盤續現撻訂

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，疫情持續下，整體樓價雖無太大跌幅，但不排除部分撻訂買家，是因為Omicron於社區爆發造成心理影響，而決定撻訂；此外，亦有部分買家早前入市購入樓花，經歷疫情後，工作、收入狀况受影響，以致在單位到期入伙時，無法完成上會而要撻訂，估計未來數月入伙之新盤，仍會出現類似情况。

上 / 下一篇新聞

澳門「疊碼仔」近半消失 僅餘42家 業界：中介人角色淡化 大半不再續牌
澳門「疊碼仔」近半消失 僅餘42家 業界：中介人角色淡化 大半不再續牌
經濟財政司：立法需時 六大賭牌料第3度延期
經濟財政司：立法需時 六大賭牌料第3度延期
銀行淨息差九七後首跌穿1厘
銀行淨息差九七後首跌穿1厘
銀行農曆新年後暫停周六大部分分行服務
銀行農曆新年後暫停周六大部分分行服務
港5G用戶達220萬 滲透率29%
港5G用戶達220萬 滲透率29%
蔚來傳棄港赴星第二上市
蔚來傳棄港赴星第二上市
Omicron鎖不住 國際航協籲寬旅遊限制 稱已成地區風土病 亞洲幾個關鍵市場仍處孤立狀態
Omicron鎖不住 國際航協籲寬旅遊限制 稱已成地區風土病 亞洲幾個關鍵市場仍處孤立狀態
歐商會憂港封關至2024年 人才大量流失
歐商會憂港封關至2024年 人才大量流失
教育股續瀉 中教主席新高教出手托價
教育股續瀉 中教主席新高教出手托價
維達去年少賺12% 擬派末期息40仙
維達去年少賺12% 擬派末期息40仙
美議息前夕 港股回升46點
美議息前夕 港股回升46點
潤啤發盈喜 去年純利料飈逾倍
潤啤發盈喜 去年純利料飈逾倍
創新奇智稱不涉敏感業務 無懼中美角力
創新奇智稱不涉敏感業務 無懼中美角力
網上遊學團每班收5000元 多元學習坊：非為旅遊 旨在增進文化知識
網上遊學團每班收5000元 多元學習坊：非為旅遊 旨在增進文化知識
老師：收費低 疫後仍可舉辦
老師：收費低 疫後仍可舉辦
微軟季度銷售首破500億美元 雲服務增長放慢 股價先挫後急升
微軟季度銷售首破500億美元 雲服務增長放慢 股價先挫後急升
聯儲局施壓合作銀行 Meta穩定幣告吹
聯儲局施壓合作銀行 Meta穩定幣告吹
馬斯克與麥當勞虛幣打賭 「滑嘟嘟幣 」湧現
馬斯克與麥當勞虛幣打賭 「滑嘟嘟幣 」湧現
張兆聰：收租股落後 首選希慎
張兆聰：收租股落後 首選希慎
技術取勝：華能國電4元不宜失守
技術取勝：華能國電4元不宜失守
內地連鎖快餐集團鄉村基「襲港」
內地連鎖快餐集團鄉村基「襲港」
網龍旗下建構教育元宇宙
網龍旗下建構教育元宇宙
劉思明：板塊持續輪動 新能源股回勇
劉思明：板塊持續輪動 新能源股回勇
周顯：料俄夏季才突襲烏克蘭
周顯：料俄夏季才突襲烏克蘭
湯文亮：「五福臨門」令美國通脹升溫
湯文亮：「五福臨門」令美國通脹升溫
畢架．金峰部署新春後推分層戶招標
畢架．金峰部署新春後推分層戶招標
內地背景買家3.87億購海航山頂銀主盤
內地背景買家3.87億購海航山頂銀主盤
大新25萬續租美孚舖 比9年前貴近三成
大新25萬續租美孚舖 比9年前貴近三成
銷監局去年接樓盤廣告投訴 按年增七成
銷監局去年接樓盤廣告投訴 按年增七成
美進加息周期 普徠仕籲選加租地產股
美進加息周期 普徠仕籲選加租地產股
港地產股估值低 可持有
港地產股估值低 可持有