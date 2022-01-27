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經濟
2022年1月27日星期四
技術取勝
投資策略
澳門「疊碼仔」近半消失 僅餘42家 業界：中介人角色淡化 大半不再續牌
經濟財政司：立法需時 六大賭牌料第3度延期
銀行淨息差九七後首跌穿1厘
銀行農曆新年後暫停周六大部分分行服務
港5G用戶達220萬 滲透率29%
蔚來傳棄港赴星第二上市
Omicron鎖不住 國際航協籲寬旅遊限制 稱已成地區風土病 亞洲幾個關鍵市場仍處孤立狀態
歐商會憂港封關至2024年 人才大量流失
教育股續瀉 中教主席新高教出手托價
維達去年少賺12% 擬派末期息40仙
美議息前夕 港股回升46點
潤啤發盈喜 去年純利料飈逾倍
創新奇智稱不涉敏感業務 無懼中美角力
網上遊學團每班收5000元 多元學習坊：非為旅遊 旨在增進文化知識
老師：收費低 疫後仍可舉辦
微軟季度銷售首破500億美元 雲服務增長放慢 股價先挫後急升
聯儲局施壓合作銀行 Meta穩定幣告吹
馬斯克與麥當勞虛幣打賭 「滑嘟嘟幣 」湧現
張兆聰：收租股落後 首選希慎
技術取勝：華能國電4元不宜失守
內地連鎖快餐集團鄉村基「襲港」
網龍旗下建構教育元宇宙
劉思明：板塊持續輪動 新能源股回勇
周顯：料俄夏季才突襲烏克蘭
湯文亮：「五福臨門」令美國通脹升溫
新盤取消交易本月45宗 4個月新高 柏傲莊III佔16宗最多 珺瓏灣連撻10伙居次
畢架．金峰部署新春後推分層戶招標
內地背景買家3.87億購海航山頂銀主盤
大新25萬續租美孚舖 比9年前貴近三成
銷監局去年接樓盤廣告投訴 按年增七成
美進加息周期 普徠仕籲選加租地產股
港地產股估值低 可持有
技術取勝：華能國電4元不宜失守
【明報專訊】比亞迪考驗235元支持（圖）
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