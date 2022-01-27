聯儲局施壓合作銀行 Meta穩定幣告吹

消息人士稱，聯儲局向Diem協會的銀行合作伙伴Silvergate Bank施壓，摧毁了Diem代幣的發行計劃。Diem去年5月曾表示，Silvergate將成為Diem穩定幣的發行人。不過消息稱，Diem協會與聯儲局進行了長時間討論，聯儲局最終向Silvergate表示，對Diem計劃感到不安，無法保證會允許其發行Diem。如果沒有聯儲局開綠燈，Silvergate憂慮發行活動會受到聯儲局反對。Diem協會發言人克里坦登（Michael Crittenden）向科技媒體《The Verge》表示，彭博社的報道包含「一些錯誤」，但拒絕進一步置評。

若Diem協會準備出售資產，可能意味其已找不到出路。Meta原打算推出一款與多國貨幣掛鈎的穩定幣Libra（天秤），但計劃被監管機構煞停。Meta隨後將其穩定幣計劃改名為Diem（拉丁語的意思是日），並僅與美元掛鈎，但遲遲未獲監管機構放行。Meta最近改為與穩定幣Paxos合作，推出原本為Diem代幣建構的數碼錢包。

關鍵晶片庫存降至不到5天

另外，美國商務部發表針對全球半導體供應鏈主要企業的數據分析結果，顯示全球半導體供應鏈仍然脆弱。大多數業界高層警告，供應短缺要至下半年才會緩解，部分產品因零部件稀缺令供應影響延至明年，預期市場的強勁需求將持續至2025年。數據顯示，關鍵晶片的用戶庫存中位數，已由2019年的40天降至2021年的不到5天。由於大部分半導體生產設施的產能利用率已達90%以上，意味要建新設施才能增加供應。

（綜合報道）

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