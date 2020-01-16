微軟季度銷售首破500億美元 雲服務增長放慢 股價先挫後急升

業績公布後，微軟股價在周二延長交易時段曾跌逾5%。微軟其後公布的當季預測，包括Azure在內的智能雲（Intelligent Cloud）業務收入將介乎187.5億至190億美元再創新高，個人電腦（PC）業務仍將持續強勁，推動微軟第三財季整體收入將維持接近500億美元水平。最新的前景預測，助微軟股價在周二延長交易時段回升，昨早段股價高見308.5美元，升幅接近7%，至凌晨收窄至4%。聯儲局周四凌晨公布議息聲明前，美股三大指數向上。道指早段升逾300點，納指升逾2%。波音（美：BA）雖然現金流恢復正值，但由於「787 夢幻客機」延遲交付令上季錄得35億美元的相關損失，其股價早段下滑。美俄形勢緊張，布蘭特期油逼近每桶90美元，紐約期油升穿每桶87美元。

議息聲明公布前 美股三大指數向上

由於疫情持續，個人電腦（PC）出貨量增長，帶動微軟的視窗11在上市的第二季，視窗OEM（隨機出貨的版本）收入按年增長25%。 視窗商業產品及雲服務收入也按年增長13%。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）表示，個人電腦「需求出現結構性轉變」，看到個人電腦復興，用戶花在個人電腦的時間，以至每個家庭擁有的個人電腦數量也有所上升。整體而言，視窗10和11每月支援14億部活躍設備。微軟的「更多個人電腦」（More Personal Computing）部門上季收入按年增長15%至接近175億美元。《華爾街日報》形容，PC業務拯救了微軟。

微軟雲次財季收入按年增32%

上季微軟Office消費者按年增長15%；微軟365消費者版訂閱者增至5640萬，按年增長近兩成。至於結合微軟所有雲端相關業務微軟雲（Microsoft Cloud），第二財季收入按年增32%至221億美元，增幅較對上一季放慢4個百分點。不過，微軟財務總監胡德（Amy Hood）表示，儘管上季Azure收入增長放慢，但需求實際上勝過微軟預期，客戶正轉向採用Azure和微軟雲，徹底改變營運方式。

受新冠疫情帶動，主要科技巨頭去年表現亮麗是投資者的意料中事，因此企業需進取的前瞻指引才能穩住市場信心。特斯拉（Tesla，美：TSLA）和蘋果（美：AAPL）也將於本周公布季績。Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，近期投資者沽出受惠於「宅經濟」的科技股，為聯儲局收緊貨幣政策作準備，令以科技股為主的納指迎來2008年以來最差的新年開局，因此這業績季對科技企業來說是10多年來最重要的一次。

受科技股跌浪影響，截至周一收市，全球十大富豪今年以來的身家已縮水1350億美元，他們當中只有「股神」巴菲特因其投資旗艦巴郡（美：BRK.A）的股價靠穩，個人財富逆市增14億美元，至總額1100億美元。

（綜合報道）

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