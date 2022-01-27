網上遊學團每班收5000元 多元學習坊：非為旅遊 旨在增進文化知識

明報記者 歐陽偉昉

該網上遊學團由精英匯（1775）旗下多元學習坊，與Roundtable Education一同策劃和營運，曾有15家中學和3家小學參加。周穎進稱，他們視網上遊學團為學習活動，學生需要先對當地有了解，才能明白遊覽內容，因此網上遊覽只是活動其中一部分，以2小時活動為例，會先花20分鐘講解當地資料，導賞員導覽、問答交流佔1小時15分鐘，最後25分鐘會做討論和總結。

選學生較少到訪目的地

選擇目的地方面，周穎進指主要是學生較少機會到訪的地方，並着重分享當地人的生活文化，例如澳洲導賞員分享他的住家，有伊拉克庫爾德族導賞員帶領參觀當地市集，並分享他對不同身分認同的看法。周穎進提到曾舉辦以色列遊學團，由曾服義務兵役的女生擔任導賞員，分享駐守監察站經歷，由於當時以色列被黎巴嫩真主黨以火箭彈襲擊，因此引起不少學生興趣。

遊覽內容也可按科目要求設計，周穎進稱，過去通識科網上遊學，曾安排參觀丹麥的廢物收集和回收設施，由當地人員向學生示範操作設備，歷史科遊學則安排參觀在1944年波蘭人抵抗德國佔領的華沙起義相關遺址。對於近日有不少網民質疑，付費參加網上遊學團，不如看YouTube上的免費旅遊片，周穎進認為，網上遊學團除設有課前準備和課後討論，學生與導賞員的即時互動對話、參與遊覽過程，記憶和體驗上不能與單看影片相比。他們亦從目的地帶來一些小手工，實時與當地人一同製作，增加彼此的連繫。

利潤率較實體團高

據資料顯示，該網上遊學團每班收費平均約5000元，每班15至25人，學校可要求講座、當地小手工等附加服務。周穎進表示，過往實地遊學，即使是較廉宜的台灣，每人收費約5000元，網上遊學團可讓家境較差的學生，增加接觸國際機會。成本方面，網上遊學團多會在當地聘請導賞員和幫助拍攝的人員，安排較實地遊學團簡單，利潤率可較實體團的約一成為高。