經濟

網上遊學團每班收5000元 多元學習坊：非為旅遊 旨在增進文化知識

【明報專訊】疫下港人難以離境，早前有學校舉辦兩日日本網上遊學團惹來熱議，不少網民質疑網上遊覽主題公園、溫泉等景點的意義何在。不過，事實上近年湧現不少主打與當地人文化交流的網上遊學團，多元學習坊副總監周穎進表示，作為教學活動，他們不會選擇旅遊景點，而是貼近當地生活，讓學生了解不同國家文化。他提到，隨着疫情持續，他們自去年2月至今已舉辦逾40場網上遊學團活動。

明報記者 歐陽偉昉

該網上遊學團由精英匯（1775）旗下多元學習坊，與Roundtable Education一同策劃和營運，曾有15家中學和3家小學參加。周穎進稱，他們視網上遊學團為學習活動，學生需要先對當地有了解，才能明白遊覽內容，因此網上遊覽只是活動其中一部分，以2小時活動為例，會先花20分鐘講解當地資料，導賞員導覽、問答交流佔1小時15分鐘，最後25分鐘會做討論和總結。

選學生較少到訪目的地

選擇目的地方面，周穎進指主要是學生較少機會到訪的地方，並着重分享當地人的生活文化，例如澳洲導賞員分享他的住家，有伊拉克庫爾德族導賞員帶領參觀當地市集，並分享他對不同身分認同的看法。周穎進提到曾舉辦以色列遊學團，由曾服義務兵役的女生擔任導賞員，分享駐守監察站經歷，由於當時以色列被黎巴嫩真主黨以火箭彈襲擊，因此引起不少學生興趣。

遊覽內容也可按科目要求設計，周穎進稱，過去通識科網上遊學，曾安排參觀丹麥的廢物收集和回收設施，由當地人員向學生示範操作設備，歷史科遊學則安排參觀在1944年波蘭人抵抗德國佔領的華沙起義相關遺址。對於近日有不少網民質疑，付費參加網上遊學團，不如看YouTube上的免費旅遊片，周穎進認為，網上遊學團除設有課前準備和課後討論，學生與導賞員的即時互動對話、參與遊覽過程，記憶和體驗上不能與單看影片相比。他們亦從目的地帶來一些小手工，實時與當地人一同製作，增加彼此的連繫。

利潤率較實體團高

據資料顯示，該網上遊學團每班收費平均約5000元，每班15至25人，學校可要求講座、當地小手工等附加服務。周穎進表示，過往實地遊學，即使是較廉宜的台灣，每人收費約5000元，網上遊學團可讓家境較差的學生，增加接觸國際機會。成本方面，網上遊學團多會在當地聘請導賞員和幫助拍攝的人員，安排較實地遊學團簡單，利潤率可較實體團的約一成為高。

相關字詞﹕多元學習坊 網上遊學團 學習 教學 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

澳門「疊碼仔」近半消失 僅餘42家 業界：中介人角色淡化 大半不再續牌
澳門「疊碼仔」近半消失 僅餘42家 業界：中介人角色淡化 大半不再續牌
經濟財政司：立法需時 六大賭牌料第3度延期
經濟財政司：立法需時 六大賭牌料第3度延期
銀行淨息差九七後首跌穿1厘
銀行淨息差九七後首跌穿1厘
銀行農曆新年後暫停周六大部分分行服務
銀行農曆新年後暫停周六大部分分行服務
港5G用戶達220萬 滲透率29%
港5G用戶達220萬 滲透率29%
蔚來傳棄港赴星第二上市
蔚來傳棄港赴星第二上市
Omicron鎖不住 國際航協籲寬旅遊限制 稱已成地區風土病 亞洲幾個關鍵市場仍處孤立狀態
Omicron鎖不住 國際航協籲寬旅遊限制 稱已成地區風土病 亞洲幾個關鍵市場仍處孤立狀態
歐商會憂港封關至2024年 人才大量流失
歐商會憂港封關至2024年 人才大量流失
教育股續瀉 中教主席新高教出手托價
教育股續瀉 中教主席新高教出手托價
維達去年少賺12% 擬派末期息40仙
維達去年少賺12% 擬派末期息40仙
美議息前夕 港股回升46點
美議息前夕 港股回升46點
潤啤發盈喜 去年純利料飈逾倍
潤啤發盈喜 去年純利料飈逾倍
創新奇智稱不涉敏感業務 無懼中美角力
創新奇智稱不涉敏感業務 無懼中美角力
老師：收費低 疫後仍可舉辦
老師：收費低 疫後仍可舉辦
微軟季度銷售首破500億美元 雲服務增長放慢 股價先挫後急升
微軟季度銷售首破500億美元 雲服務增長放慢 股價先挫後急升
聯儲局施壓合作銀行 Meta穩定幣告吹
聯儲局施壓合作銀行 Meta穩定幣告吹
馬斯克與麥當勞虛幣打賭 「滑嘟嘟幣 」湧現
馬斯克與麥當勞虛幣打賭 「滑嘟嘟幣 」湧現
張兆聰：收租股落後 首選希慎
張兆聰：收租股落後 首選希慎
技術取勝：華能國電4元不宜失守
技術取勝：華能國電4元不宜失守
內地連鎖快餐集團鄉村基「襲港」
內地連鎖快餐集團鄉村基「襲港」
網龍旗下建構教育元宇宙
網龍旗下建構教育元宇宙
劉思明：板塊持續輪動 新能源股回勇
劉思明：板塊持續輪動 新能源股回勇
周顯：料俄夏季才突襲烏克蘭
周顯：料俄夏季才突襲烏克蘭
湯文亮：「五福臨門」令美國通脹升溫
湯文亮：「五福臨門」令美國通脹升溫
新盤取消交易本月45宗 4個月新高 柏傲莊III佔16宗最多 珺瓏灣連撻10伙居次
新盤取消交易本月45宗 4個月新高 柏傲莊III佔16宗最多 珺瓏灣連撻10伙居次
畢架．金峰部署新春後推分層戶招標
畢架．金峰部署新春後推分層戶招標
內地背景買家3.87億購海航山頂銀主盤
內地背景買家3.87億購海航山頂銀主盤
大新25萬續租美孚舖 比9年前貴近三成
大新25萬續租美孚舖 比9年前貴近三成
銷監局去年接樓盤廣告投訴 按年增七成
銷監局去年接樓盤廣告投訴 按年增七成
美進加息周期 普徠仕籲選加租地產股
美進加息周期 普徠仕籲選加租地產股
港地產股估值低 可持有
港地產股估值低 可持有