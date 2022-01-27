經濟

潤啤發盈喜 去年純利料飈逾倍

【明報專訊】潤啤（0291）昨收市後發盈喜，料去年底純利44億至47億元人民幣，按年增1.1倍至1.24倍。

潤啤表示，盈喜主因去年1月22日訂立的搬遷補償協議就出讓其擁有的一塊土地收取初始稅後補償收益約13億元人民幣；毛利因集團產品平均售價上升而增加；及行政及其他費用主要因固定資產減值虧損和一筆過確認員工補償及安置費用下降而減少，以抵消銷售及分銷費用主要因市場推廣費用及員工成本上升而增加。

潤啤收報58.85元，跌2.16%。

鞍鋼預計去年純利急升約2.56倍

鞍鋼（0347）晚上亦表示，預計去年純利急升約2.56倍，至70.4億元人民幣，主要因去年鋼鐵行業整體運行態勢良好。同時，集團把握市場機遇，積極適應市場變化和國家產業政策調整，妥善應對疫情反覆、極端天氣、限產限電等不確定性因素的衝擊，盡力克服原燃料價格高位運行等不利因素，同時優化採購、營銷策略，大力調整品種結構，同時強化精細管理，讓工序降本成效顯著。鞍鋼昨日收報3.64元，跌1.36%。

四川成渝高速公路料純利增1.72倍

四川成渝高速公路（0107）昨晚公布，預計去年度集團純利將增至18.38億元人民幣，按年大增1.72倍。該增長主要於集團去年轉讓控股附屬公司仁壽交投置地的91%股權，使其非經常性損益大幅增加。此外，2020年同期車輛通行費遭受疫情的負面影響，但去年疫情防控趨於常態化，車輛通行費按年增加。集團昨日收報1.99元，升1.02%。

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