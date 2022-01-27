經濟

教育股續瀉 中教主席新高教出手托價

【明報專訊】受到匿名信流傳教育部擬出新政策禁教育股持有學校資產的傳聞影響，包括中教（0839）及希望教育（1765）等龍頭教育股周二被洗倉，昨天繼續下跌。當中中教股價大跌超過33%，單日市值蒸發77.41億元。中教及希望教育不約而同在昨午發公告，中教明言中央支持職業教育，相信可繼續就此為國家作貢獻。另中教聯席主席于果及謝可滔更趁跌市增持140萬股，新高教（2001）亦加大力度回購。

中教股價昨日低見6.46元水平，貼近2017年招股價6.45元水平，成交大增1.54倍高見8.1億元，沽空股數亦增至520萬股，為過去15日高位。其他教育股亦續受壓，宇華教育（6169）、民生教育（1569）及希望教育分別再跌逾15%、12%及5%，後三者全部插穿各自的招股價2.05元、1.38元及1.92元。

中教公告：續為國家作貢獻

中教在昨晚發公告指，聯席主席兼執行董事于果和謝可滔通知，昨日在市場增持140萬股，反映對前景充滿信心，並於適當時進一步增持。新高教則進一步披露，昨日出資近290.92萬元回購120.5萬股，作價2.38至2.47元之間。

新高教斥逾290萬元回購

在大跌期間，中教昨午發公告指，業務營運正常，並稱正修訂的《職業教育法》將進一步支持社會力量舉辦職業教育。

國務院去年印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，亦鼓勵上市公司等參與舉辦職業教育。希望教育亦強調業務運營一切正常，對未來發展前景充滿信心，亦不知悉任何重大負面的法律法規改變。

相關字詞﹕新高教 民生教育 宇華教育 希望教育 中教

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