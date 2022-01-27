蔚來傳棄港赴星第二上市

曾被指「用戶信託」架構遭質詢

據路透旗下IFR引述知情人士稱，蔚來不會完全放棄在港上市計劃，並將繼續與香港監管機構討論，以設法解決相關問題。已於美國上市的蔚來，其股價在周三紐約開市前升逾3%。集團於去年9月宣布發行美國存託憑證（ADR）集資20億美元，當時有指鑑於香港上市計劃推遲，集團冀藉此迅速籌集資金。

彭博去年9月曾引述消息報道，指蔚來赴港上市計劃受阻，有指其收到港交所（0388）對股權結構的查詢，當中包括於公司設立的「用戶信託」。其後，集團創辦人及行政總裁李斌於12月接受內媒訪問時稱，暫無來港上市計劃，並會做對投資者最合理的資本市場安排。

根據蔚來的文件顯示，李斌在2019年將5000萬股份轉讓予一個用戶信託，並保留對該些股份的投票權，讓公司客戶有機會通過信託決定股份收益的分配方式，以加深蔚來與用戶之間的信任關係。按蔚來周二（25日）收市價23.79美元計算，該筆用戶信託的價值11.9億美元（約92.8億港元）。