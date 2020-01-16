港5G用戶達220萬 滲透率29%

人均數據用量較疫前增45%

梁仲賢表示，自2019年已推出共1730兆赫高、中、低頻帶5G頻譜，相當於配給2G、3G、4G服務頻譜的3倍，帶動目前5G網絡覆蓋增至九成。至於整體流動電訊服務滲透率則高達308%，達2370萬戶，相當於平均每人持3張「Sim卡」，每月人均流動數據用量達13.5GB，與疫情前比較，每月人均流動數據用量增幅達45%。他提到，透過「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」批出的128個資助項目，每個項目獲資助五成成本，上限為50萬元，目前餘下資金約4200萬元。對於資助計劃即將結束，他認為計劃是用於誘發市場需求，當商家看到5G企業應用可以吸引顧客、或是企業客戶見到5G能有助業務運作時，都會持續使用，相信企業使用5G技術趨勢會持續。相關的5G企業應用可用在工地管理系統，4K視像直播系統和遙距醫學培訓及指導等。

1億元資助計劃 尚餘4200萬

至於局方在2019年推出的「先導計劃」，便利營辦商在政府場所及在街道裝置安無線電基站，以完善5G覆蓋，第一階段推出約1000個政府場所。梁仲賢表示，計劃第二階段已推出，會新增500個由營辦商建議的政府場所，更能配合營辦商5G建網的需求。

電視廣播方面，為蒐集公眾意見，通訊局於去年9月至11月期間舉行為期兩個月的公眾諮詢，共收到近460份公眾意見。當局會於年初整合建議，再於年中向行政長官及行政會議提交建議。梁仲賢表示，目前仍在歸納意見，若干持份者建議通訊局推行更多「拆牆鬆綁」措施，以減低業界的遵行成本。