銀行淨息差九七後首跌穿1厘

零售銀行稅前利潤按年減18.6%

翻查金管局年報，零售銀行淨息差在1997年至2002年維持2厘以上，其後年份反覆向下，到2015、16年見1.32厘，前年疫情下淨息差破底，到1.18厘水平。至去年再度跌至新低。

阮國恒昨表示，過去兩年銀行盈利能力上最大壓力是利息收入，利率處於低水平，銀行利差嚴重受壓，令銀行整體盈利惡化。他表示，今年銀行息差再受壓程度有限，料美國利率環境或轉變，倘展開了利率上升周期，會有助銀行利息收入。他又稱，聯匯制度下，若美息上升周期維持，遲早香港利率會跟隨。

金管局數據顯示，去年9月底，銀行業整體貸款的特定分類貸款比率為0.81％，業界內地相關貸款特定分類貸款比率為0.77％，均較2020年底下跌。阮國恒認為，反映香港銀行資產質素水平仍健康，惟外圍疫情波動較大，預期疫情影響經濟活動及造成供應鏈壓力，香港銀行體系面對信貸質素挑戰。第五波疫情下，特定行業客戶或面對營運壓力增大，局方會透過日常監管確保銀行風險管理措施到位。預先批核還息不還本計劃早前延長至今年4月底，阮國恒表示，3%符合條件的客戶（約3500個）仍使用，退場安排相關討論仍進行，會考慮第五波疫情最新情况，再與業界決定。他指過去兩年，上述計劃連同銀行提供其他的支援措施，銀行對於企業客戶總共批出8.3萬宗個案，涉及9200億元信貸支持；銀行向個人客戶提供支援措施，已批出5.2萬宗支援個案，涉及貸款530億元。

另外，他提到，局方今年會檢視銀行提供的先買後付服務，在訊息披露、退款安排方面是否到位。

外界指香港檢疫措施礙海外人才流入，阮國恒表示，相信銀行界明白在疫情控制、員工赴海外後返港的自由度之間難作平衡，局方明白業界運作受影響，有收集意見及向政府反映，而他認為疫情屬過渡性，冀疫後輸入人才重返正常水平。